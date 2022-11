Wpadł do studni i zginął. Tragiczny wypadek we wsi Wilkszyce koło Sieradza! Paweł Gołąb

KP PSP Sieradz

32-letni mężczyzna zginął po tym jak wpadł do głębokiej na kilka metrów studni. Do tak tragicznego zdarzenia doszło dziś nad ranem we wsi Wilkszyce w gminie Goszczanów w powiecie sieradzkim. Ofiarę z pułapki wydobyli strażacy, ale mimo podjętej akcji ratunkowej nie udało się go odratować.