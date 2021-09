Wpadli z narkotykami przez brak świateł. Wśród zatrzymanych 15-latek!

Wpadli z narkotykami przez brak świateł

Do zdarzenia doszło 27 września 2021 roku około godziny 1:40 w nocy. Sieradzcy patrolowi zauważyli jadącego ul. Broniszewskiego peugeota bez wymaganych świateł. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli kierowca odrzucił trzymaną w dłoni saszetkę. Funkcjonariuszom tłumaczył, że saszetka nie należała do niego. We wnętrzu pojazdu funkcjonariusze znaleźli dilerki z białym proszkiem oraz podręczną wagę.

Razem z 19-letnim kierowcą peugeota podróżował 15-latek oraz 21-latek

Przy nieletnim policjanci znaleźli kilka dilerek z białym proszkiem, suszem roślinnym oraz substancją krystaliczną. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Wstępne badanie zabezpieczonych środków wskazało, że policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 20 gramów amfetaminy, marihuany i mefedronu. Za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. — informuje Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu, asp.sztab. Agnieszka Kulawiecka

Po wykonaniu dodatkowych badań 19-latek może odpowiedzieć również za prowadzenie pojazdu pod wpływem środku odurzających, za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. O losie 15-latka zdecyduje sąd rodzinny.