Wraz z zimą powraca smog. Powietrze w Łodzi jest niebezpieczne dla zdrowia. Powietrze brudne jak całe miasto FELIETON

Oddycha się ciężej, niż jeszcze kilka tygodni temu, a zapach świadczy o tym, że to, co płonie w piecach, ogrzewając domy i mieszkania, to niestety niekoniecznie węgiel, czy inny, wzięty nie z kosza na śmieci materiał. Smog to problem, który z mniejszym lub większym natężeniem odczuwamy co roku.

Pokasłujący mieszkańcy są dowodem nie tyle jesieni, co bardziej tego, że smog powolutku, acz sukcesywnie zżera nasze płuca. I wiele chorób z nim związanych już dotknęło niektórych łodzian, albo są ich przyszłością. Nauka wie coraz więcej i najnowsze badania wykazują, że smog jest o wiele bardziej groźny niż dotychczas sądzono, Światowa Organizacja Zdrowia zatem mocno zaostrzyła wytyczne dotyczące stężenia zanieczyszczeń.

Według inicjatywy Łódź Bez Smogu, uwzględniając nowe normy WHO dotyczące stężenia tzw. pyłu PM 2,5, w Łodzi są one przekraczane przez dwieście dni w roku, czyli przez blisko siedem miesięcy stan powietrza w Łodzi jest niebezpieczny dla zdrowia - możemy pod tym względem, jak zapewniają działacze inicjatywy, porównywać się z Krakowem, który w Polsce jest symbolem miasta pogrążonego w smogu. Gdy sobie to uświadomimy, można stracić oddech. Rzecz jasna, kłopot dotyczy całego regionu, podejmowane są rozmaite działania, jak głośna akcja wymiany „kopciuchów” na nowocześniejsze piece. Znawcy tematu nie kryją jednak, że skala zaniedbań jest tak poważna, iż nie jesteśmy w stanie w ciągu kilku lat doprowadzić do tego, by jakość powietrza w Łodzi była bezpieczna i zdrowa dla mieszkańców. Nie da się przy tym ukryć, że wiele przedsięwzięć ma charakter doraźny i tak naprawdę dopiero powszechny dostęp do centralnego systemu grzewczego zmieniłby sytuację w zdecydowany sposób. Rozminięcie się oficjalnej narracji, że jest coraz lepiej, z tym, co rzeczywiście czujemy jest niebagatelne. Oby doszło do zbieżności, zanim się podusimy...