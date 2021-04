Wreszcie! ŁKS w końcu pokazał lwi pazur. Tak nam grajcie do końca sezonu

Ełkaesiacy przystąpili do pojedynku spadkowiczów z PKO Ekstraklasy po fali krytyki jaka spadła po nich po blamażach z Resovią (0:1) i Arką Gdynia (1:2). Porażka w Kielcach znacznie ograniczała ich szansę na bezpośredni awans do elity. I mogło się zacząć koszmarnie, bo były zawodnik GKSBełchatów Emile Thiakane znalazł się już w 3 minucie w wybornej sytuacji. Strzelił jednak słabo i kapitan łodzian Arkadiusz malarz pewnie chwycił piłkę. Kilka minut później wielunianin i były widzewiak Marcel Gąsior nieznacznie spudłował. W 27 minucie “zagotowało” się w szeregach ŁKS. W polu karnym Korony padł niczym ściety kosą Pirulo. Sędzia nie wskazał jednak na “wapno” co wywołało protesty miejscowych. Tuż przed przerwą opatrzność czuwała nad gośćmi. W pole karne ŁKS wpadł Jakub Łukowski i silnie strzelił, ale kapitan przyjezdnych odbił piłkę przed siebie. Dopadł do niej Marko Pervan, ale trafił wprost w Arkadiusza Malarza.

Pierwsza akcja Korony po przerwie mogła zakończyć się golem. Szalejący na boisku Marcel Gąsior strzelił głową tuż obok słupka. Goście odpowiedzieli ekspresową kontrą i w boczną siatkę trafiłPiotr Janczukowicz. Za to w 51 minucie piłka zatrzepotała w siatce bramki miejscowych. Pirulo dograł do Tomasza Nawotki, a ten bez namysłu strzelił. Miał przy tym “worek” szczęścia, bo pilka otarła się o jednego z graczy Korony i wpadła do siatki. Kilka minut później przyjezdni prowadzili już 2:0. Dawid Lisowski sfaulował we własnym polu karnym Tomasza Nawotkę i sędzia wskazał na “wapno”. Do piłki podszedł Hiszpan Antonio Dominguez i nie pomylił się. Ełkaesiacy mogli odetchnąć, ale kielczanie nie rezygnowali i tuż przed końcem spotkania dopięli swego. W pole karne łodzian wpadł Jacek Podgórski. Piłka po jego strzale odbiła się od słupka i trafiła pod nogi stojącego jakieś 10 metrów od bramki Jakuba Łukowskiego. Ten nie mógł nie trafić do siatki.

W ostatnich minutach podopieczni trenera Dominika Nowaka przycisnęli, ale nic nie wskórali. Obrona ŁKS nie pękła i drugie wyjazdowe zwycięstwo pod wodzą Ireneusza Mamrota stało się faktem. Za to szkoleniowiec kielczan zaczął fatalnie. Dwa mecze i dwie porażki. W najbliższą środę (28 kwietnia) ełkaesiacy zmierzą się na swoim boisku z Radomiakiem Radom (17.40) i będzie to starcie wagi ciężkiej. Obie drużyny walczą o bezpośredni awans do piłkarskiej elity. Postawa ŁKS w Kielcach daje podstawy do optymizmu przed tym spotkaniem.



KORONA KIELCE - ŁKS ŁÓDŹ 1:2 (0:0)

Bramki0:1 - Tomasz Nawotka (51)

0:2 - Antonio Dominguez (57, rzut karny)

1:2 - Jakub Łukowski (87)