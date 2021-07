Wrócą podmiejskie tramwaje w Łodzi. Kiedy pojedziemy do Pabianic, Zgierza czy Konstantynowa? Mateusz Dęderski

Tramwaje do Zgierza nie jeżdżą od dawna. Czy wkrótce wrócą? Archiwum Polska Press

W poprzednich latach zamykane było kolejne podmiejskie linie tramwajowe w aglomeracji łódzkiej. Każda z trzech dostępnych tras straszyła złym stanem torów, co doprowadziło do przymusowych remontów. Prace się przeciągały, ale wiele wskazuje na to, że powoli zbliżają się do końca.