Wróżby na Andrzejki 2021. Wróżby andrzejkowe dla dzieci. Najpopularniejsze wróżby andrzejkowe

Lanie wosku, rzucanie monetą czy też andrzejkowe serca i szpilki to jedne z najpopularniejszych wróżb w Andrzejki. Jak je poprawnie wykonać i co dokładnie oznaczają? W naszej galerii przygotowaliśmy zbiór zabaw andrzejkowych zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Sprawdź, co powiedzą Ci tego dnia wróżby!

pixaby.com