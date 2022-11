Wróżby na Andrzejki 2022. Najpopularniejsze wróżby andrzejkowe. Wróżby andrzejkowe dla dzieci

LANIE WOSKULanie wosku to prawdopodobnie najpopularniejsza z wróżb andrzejkowych. Do jej wykonania będą nam potrzebne:świecakluczmiska z zimną wodąWosk z zapalonej świeczki lejemy przez dziurkę od klucza do naczynia z zimną wodą. Gdy wosk wystygnie, wyciągamy wosk z wody i oświetlamy. Kształt, który przypomina cień wosku, jest naszą wróżbą.Przykładowe znaczenia wzorówAnioł — szczęścieGwóźdź – stabilnośćJajko – niespodziewana rzecz w naszym życiuKlucz – otworzy się przed tobą życiowa szansaMiecz – czeka cię ciężki okres w życiuKrólik – dobra radaGwiazda – nadziejaMrówka – pracowity okresSerce – miłośćBut – podróż Diabeł – problemy w życiuWilk – szansa na niezależnośćPieniądz – bogactwoKołyska – dzieckoGniazdo – przyjadą gościeMoneta-poprawa finansówPęknięta moneta-pogorszenie finansówĆma/motyl – zmiany w życiu

pixaby.com