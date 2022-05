Wspaniałe chwile ŁKS. Siatkarki ŁKS Commercecon z brązowymi medalami. Brawa kibiców. Galeria zdjęć Dariusz Kuczmera, Krzysztof Szymczak

Wielkie chwile siatkówki w ŁKS. Po raz piąty z rzędu siatkarki ŁKS Commercecon stanęły na podium mistrzostw Polski. W 2018 roku zdobyły srebrne medale, w 2019 roku wywalczyły złoto, w 2020, 2021 i 2022 - medale brązowe. Zobacz uśmiechnięte twarze uroczych siatkarek z brązowymi medalami edycji 2022. Wspaniale prowadził zespół trener Michał Cichy, doskonale przygotował drużynę trener przygotowania motorycznego ŁKS Commercecon Tomasz Nagórka. Ten sukces to też zasługa kibiców, którzy należą do najlepszych siatkarskich kibiców w Europie. Wielkie słowa uznania należą się prezesowi Hubertowi Hoffmanowi, który odbudował siatkówkę w ŁKS i święci z nią wielkie sukcesy. Łódzkie Wiewióry zdobyły 66. medal w grach zespołowych w historii ŁKS. Kliknij dalej, by zobaczyć zdjęcia z dekoracji.