Wspaniałe wierszyki do wysłania SMS, MMS, Messenger na Dzień Matki! Zobacz, najpiękniejsze życzenia na Dzień Matki! 23.04.2021

Wspaniałe wierszyki do wysłania SMS, MMS, Messenger na Dzień Matki! Zobacz, najpiękniejsze życzenia na Dzień Matki!

Kochana Mamo!

Przyjmij Droga Mamo

od córki twej kwiatki.

Niech świat będzie piękny,

nie tylko w Dzień Matki.

***

Ile kwiatków w maju,

Ile szczęścia w raju,

Tyle radości i słodyczy

Kochający synek życzy.

***

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,

Za to, że dni moje tęcza malujesz.

Dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję.

***

Brakuje słów, aby podziękować

za matczyną odwagę, cierpliwość,

dobroć, zrozumienie, ale tak bardzo

chcę wyrazić wdzięczność

właśnie Tobie. Najbardziej kochającej z Mam...

***

Moja Mamo ukochana

weź te kwiatki zaraz z rana,

niech ich zapach Cię zniewala

moja Mamo ukochana.

***

Czy to dzidziuś czy przedszkolak

Nastolatek czy małolat

Każdy dzisiaj bez wyjątku

Chce dla Mamy być w porządku

I ja dzisiaj bardzo chcę

Żebyś uśmiechnęła się

Droga Mamo dziś Twój dzień:

100 lat Mamo, kocham Cię!