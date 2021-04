Wspólna książka Gerarda i Iwony z Sanatorium Miłości. O czym będzie książka Gerarda i Iwony z Sanatorium Miłości? ZOBACZ 28.04.2021

TYLKO U NAS Iwona i Gerard byli zakażeni KORONAWIRUSEM! Para seniorów pojechała do Ustronia, by podratować zdrowie? Zobacz zdjęcia! 28.04.2021

Iwona i Gerard byli zakażeni KORONAWIRUSEM! Para seniorów pojechała do Ustronia, by podratować zdrowie? Zobacz zdjęcia! Tutaj dzięki programowi "Sanatorium miłości 2" poznali się Iwona i Gerard. Para właśnie wróciła do Ustronia, by przejść rehabilitację po chorobie - zakażeniu koronawirusem.