wspomnienie. Nie żyje sternik piłki skierniewickiej

Zmarły był wcześniej wieloletnim działaczem Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Skierniewicach, a od roku 2002 wiceprezesem. Sternikiem został w roku 2019. Wcześniej był nim nieżyjący już Jan Grzelka. Przygodę ze sportem, który był pasją jego życia, rozpoczął w wieku 22 lat, kiedy to został sekretarzem Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Skierniewicach. Był nim do 1991 roku. W latach 1999-2002 był z kolei sekretarzem Rady Regionalnej w Regionalnych Zrzeszeniach LZS, a następnie rozpoczął prawie dwudziestoletnią działalność w okręgowych strukturach piłkarskich. Tadeusz Kruk w latach 2008-2019 pełnił w III lidze obowiązki delegata do spraw bezpieczeństwa ŁZPN. Jeszcze dłużej, bo w latach2004-2016, zasiadał w zarządzie łódzkiego związku. W ŁZPN był również wiceprzewodniczącym Wydziału Gier i Ewidencji, a także członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Odznaczeń.

Przez wiele lat miałem przyjemność współpracować z panem Tadeuszem. To był taki działacz trochę z innego, przedwczorajszego świata, bez laptopa, ale z notesem. W regionie skierniewickim szanowali go. Nigdy nikomu, nie odmówił pomocy. Podobnie było z dziennikarzami. Mogłem do niego zadzwonić o każdej porze doby i wiedziałem, że nie usłyszę „nie da się” lub „nie mogę”. Mówię więc do zobaczenia, a nie żegnaj.