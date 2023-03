Wszystkie bilety na mecz Ruchu Chorzów z ŁKS Łódź już wykupione!

Mecz, na stadionie Piasta Gliwice, obejrzy prawie 10 tysięcy widzów. „Niebiescy” sprzedali komplet przysługujących im na to spotkanie biletów, czyli 9913. Fani wykupili wejściówki w 48 godzin. Niestety, na trybunach nie zasiądzie zorganizowana grupa fanów ŁKS. Klub z Chorzowa poinformował , że ,,w związku z brakiem możliwości przyjmowania kibiców gości na meczach podwyższonego ryzyka, spotkanie z ŁKS odbędzie się bez udziału fanów rywali. To punkt z umowy z działaczami Piasta, gdzie jest zapis o tym, że na tzw. mecze podwyższonego ryzyka kibice drużyny przyjezdnej nie będą wpuszczani”.

Przypominamy, że 14-krotni mistrzowie Polski rozgrywają domowe mecze w Gliwicach z konieczności. Ruch musiał znaleźć sobie tymczasowy dom, ze względu na awaryjne usunięcie jednego z masztów oświetleniowych na stadionie w Chorzowie.

Tymczasem dwóch ełkaesiaków zostało powołanych przez selekcjonera reprezentacji Polski U 21 Miłosza Stępińskiego na zgrupowanie kadry przez meczem Elite Legue z Czechami, który zaplanowano na 24 marca (godz. 16) w Sosnowcu. Są to Jan Kuźma oraz Kelechukwu Ibe-Torti. Pierwszy z piłkarzy ma na koncie jedno spotkanie w kadrze młodzieżowej U 20, a drugi cztery. Co ciekawe, Jan Kuźma nie gra ostatnio w ŁKS, bo został wypożyczony do drugoligowego Górnika Polkowice. „Kelly” stracił natomiast miejsce w kadrze pierwszej drużyny i występuje w trzecioligowych rezerwach ŁKS, które są wiceliderem tabeli grupy pierwszej. W pierwszej drużynie wystąpił w tym sezonie 14 razy. ą