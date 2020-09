Wybieramy najsympatyczniejsze pary! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich kabriolet. Zobacz, kto kandyduje? Pary z Łodzi Wszystko wygląda i smakuje lepiej, gdy jesteście razem? Musi Was łączyć silne uczucie! Wszystko jedno, jak długo jesteście razem - od miesiąca, od roku czy od wielu lat - jeśli zgadzasz się z tym, że RAZEM NAJLEPIEJ, prześlij Wasze wspólne zdjęcie do galerii szczęśliwych par w naszym serwisie. W głosowaniu zostaną wybrane najsympatyczniejsze pary, na które czekają wspaniałe nagrody - sesje fotograficzne i zaproszenia do SPA, a w finale akcji nagroda główna - piękny, modny i ekonomiczny samochód - kabriolet FIAT 500C.

Dziś w pierwszej części naszego zestawienia publikujemy fotografie cudownych par z Łodzi, które znalazły się w pierwszej setce naszego zestawienia. W kolejnej części pokażemy kolejnych kandydatów do tytułu. Warto też przypomnieć, że zabawa nadal trwa. O tym, jak się zgłaszać przeczytacie poniżej! KLIKNIJ i głosuj

lub zgłoś się do akcji ____________________ Zobacz rozmowy wideo z liderami rankingów: Michaela i Klaudia Śmietańska z Łodzi Mariola Szymańska i Kamil Rutkowski z Łodzi Aneta Ewkowska i Andrzej Lubka z Imielna Milena i Bartłomiej Lisiak z Łodzi Anna Janikowska i Mateusz Truściński z Kutna - Trudne czasy, w których przyszło nam żyć, zdecydowanie łatwiej jest przetrwać we dwoje - mówi Bogusław Kaczmarek, pomysłodawca akcji "Razem najlepiej". - Gdy tak dużo mówi się o kryzysie związków, o coraz większej liczbie rozwodów i modzie na bycie singlem, w naszej akcji chcemy pokazać, jak wiele jest szczęśliwych par. Do naszej akcji mogą się zgłosić pary w każdym wieku i z dowolnym stażem. Chcemy zaprezentować zarówno tych, którzy niedawno się poznali, jak i tych, którzy przeżyli wspólnie wiele lat życia. - Zdjęcie przesłane do galerii nie musi być profesjonalną fotografią - dodaje Bogusław Kaczmarek. - Może to być zwykłe zdjęcie, choćby selfie wykonane telefonem komórkowym. W ramach zgłoszenia można też napisać parę słów o historii znajomości, o jej początkach i czasie, który para wspólnie przeżyła. Najsympatyczniejsze pary

wybiorą Czytelnicy Spośród par, które zgłoszą się do akcji, osobno w każdym mieście i powiecie naszego województwa, w głosowaniu Czytelników zostaną wybrane najsympatyczniejsze pary. Nagrodami dla nich będą zaproszenia na romantyczną sesję fotograficzną wykonaną przez profesjonalnego fotografa. Zwycięzców z miast i powiatów zaprezentujemy też w specjalnym dodatku do gazety, który ukaże się na początku października. Zdjęcie pary, która zdobędzie najwięcej głosów w skali województwa trafi na okładkę gazety, a pierwsze trzy pary ze szczytu wojewódzkiego rankingu zwycięzców z miast i powiatów otrzymają zaproszenia na weekendowy pobyt w SPA. Szansa na zdobycie

o samochodzie ____________________ W finałowym głosowaniu, które zostanie przeprowadzone w październiku, nasze województwo będzie reprezentować dziesięć par spośród zwycięzców z miast i powiatów, które zdobędą najwięcej głosów. Pary z naszego województwa będą rywalizować o głosy z parami z innych regionów. FIATA 500C zdobędzie para, która w finale zdobędzie najwięcej głosów. Poza samochodem na laureatów finału akcji będzie także czekać dziesięć tygodniowych pobytów w luksusowym hotelu ze SPA. Wideo