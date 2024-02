Wybory samorządowe 2024. Kandydaci Nowej Lewicy w Łodzi poparli Hannę Zdanowską i wystartują do Rady Miejskiej z list Koalicji Obywatelskiej

Wspólny start, ale pod nazwą Koalicja Obywatelska

To faktycznie ma być wspólny start, ale pod nazwą Koalicja Obywatelska, bez Lewicy w szyldzie komitetu. Gdy pod koniec stycznia Donald Tusk, szef PO, głównej składowej Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni - red.) ogłaszał, iż polecił zarejestrować do wyborów samorządowych komitet KO, stało się jasne, że z porozumienia z Nową Lewicą. NL do tego porozumienia parła, bo zyskałaby lepszy wyniki, przede wszystkim w sejmikach. Ale i w kontekście wyborów do Rady Miejskiej Łodzi, wśród łódzkich polityków NL pojawiły się panika i lęk, że jeśli trzeba będzie wystawić własne listy i kandydata na prezydenta miasta, to pewne jest, że lista osiągnie wynik co najwyżej w granicach progu wyborczego. Ostatecznie jednak sięgnięto po gotowe rozwiązanie z ostatnich wyborów, czyli przyjęcia kandydatów Lewicy jako gości na swoje listy.