Wybrzeże - Orzeł. Tiger Michalczewski: najpierw nokaut, a w końcówce horror

Tygrys, który bywał na meczach Orła jeszcze na starym torze w towarzystwie Andrzeja Grajewskiego, bił brawo żużlowcom Orła, którzy zdecydowanie pokonali gospodarzy z Gdańska. Kluczowe dla losów spotkania były wyścigi piąty i szósty, zakończone podwójnym zwycięstwem podopiecznych trenera Adama Skórnickiego. Najpierw piątkę przywieźli Luke Becker i Norbert Kościuch, a później plecy z napisem na plastronach H. Skrzydlewska pokazywali rywalom Brady Kurtz i Marcin Nowak.

Po wyrównanym początku Orzeł osiągnął przewagę 22:13. – To był nokaut – mówił stosując nomenklaturę bokserską dysponujący silnym lewym prostym Dariusz Michalczewski.

Od tego momentu łodzianie kontrowali mecz. Dwa remisy i wygrana 4:2 powiększyła przewagę do 11 punktów – było 32:21 dla Orła. „Łódzki Orzeł” – skandowali kibice Orła, którzy licznie pojawili się na trybunach stadionu Wybrzeża.

– Jeżdżę jak dziecko we mgle – mówił Krzystian Pieszczek. – Łodzianie powinni nam powiedzieć, jak jeździć w Gdańsku – mówił Jakub Jamróg.

Jedenasty wyścig łodzianie przegrali 1:5, a w dwunastym wygrał Brady Kurtz. Wynik – 38:33 dla Orła.

Aleksander Łoktajew i Norbert Kościuch załatwili sprawę w biegu trzynastym, wygrywając podwójnie. Przed nominowanymi Orzeł prowadził 43:34 i wygrana była przesądzona. Biegi nominowane Orzeł przegrał po 1:5 i wygrał zaledwie jednym punktem. Najpierw był nokaut, później horror.