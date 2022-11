Wychowanek Łódzkiego Klubu Hokejowego zadebiutował w reprezentacji Polski

W miniony piątek grający obecnie w GKS Katowice bramkarz zadebiutował w pierwszej reprezentacji Polski w meczu o Puchar Bałtycki z Litwą w Kownie. Polska wygrała ten mecz 4:2, a po zwycięstwach nad akademicką reprezentacją Łotwy 9:0 i Estonią 5:3 - także cały turniej.

Ostatnim wychowanym w Łodzi hokeistą, który grał w reprezentacji, był 25 lat temu Piotr Zdunek. Zakończył on reprezentacyjną karierę 21 kwietnia 1997 roku meczem z Danią w Katowicach, wygranym przez Polskę 5:2. Był to 84 występ tego zawodnika w latach 1985-97. Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć wielkiego poprzednika Macieja Miarki - bramkarza ŁKS Walerego Kosyla, który rozegrał w narodowych barwach 138 meczów w latach 1965-76.

Ostatni mecz międzypaństwowy w Łodzi to pamiętne spotkanie z Kanadą w roku 1987, a więc 35 lat temu. Polska przegrała 2:3 - Zdunek grał także w tym meczu, a jedną z bramek zdobył inny gigant hokeja Jan Stopczyk, wychowanek Boruty Zgierz, a potem przez wiele lat gwiazda ŁKS. Maciej Miarka ma z kogo brać przykład!

Podczas tego weekendu również w Kownie odbył się turniej drużyn do lat 20. Tu z kolei w młodzieżowej reprezentacji Polski wystąpił inny wychowanek ŁKH Arkadiusz Karasiński, obecnie zawodnik Polonii Bytom. Polska U-20 wygrała z Litwą 4:1, Rumunią 6:1, ale przegrała z Estonią 4:7. Karasiński jest pewniakiem do udziału w turnieju jednej z grup mistrzostw świata w tej kategorii w dniach 11-17 grudnia w Bytomiu.

Nie ma czym pochwalić się w tym sezonie ligowa drużyna ŁKH. Wyjechała z Polski większość zawodników zagranicznych, głównie Rosjan, którzy byli liderami zespołu, najlepsi wychowankowie grają w innych klubach, weterani nie dają już rady, a wsparcie młodzieży, głównie 15-16 letnich juniorów jest z natury rzeczy niewielkie. Z 14 meczów ŁKH wygrał jeden - 5:4 po dogrywce akurat z... broniącym tytułu zespołem Niedźwiadków Sanok. Pozostałe 13 meczów łodzianie przegrali (w tym dwa po dogrywce) i mając zaledwie cztery punkty zajmują ostatnie, czternaste miejsce w tabeli. Liderem jest Polonia Bytom - kończy red. Wojciech Filipiak.