Wychowanka LTSR Buczek Wiktoria Wróbel jest mistrzynią Europy

W turnieju drużynowym Polska w składzie: Wiktoria Wróbel, Natalia Bogdanowicz, Zofia Śliwka i Aleksandra Guzik zajęły trzecie miejsce przegrywając jedynie z reprezentacją Niemiec 2:3. Niemki w finale ograły reprezentację Ukrainy 3:0. Wiktoria Wróbel (wychowanka LTSRBuczek, reprezentująca barwy MRKS Gdańsk), na 9 pojedynków wygrała 8 i uległa jedynie późniejszej mistrzyni Europy Niemce Annett Kaufman. W turnieju singlowym Wiktoria spotkała się już w walce o ćwierćfinał z Annett Kaufman. Przy stanie 1:1 prowadziła 10:7. Wiktorii nie udało się jednak pokonać Niemki ulegając 1:4.

W turnieju deblowym Wiktoria Wróbel z Natalią Bogdanowicz o medal przegrały z Ukrainkami 1:3.

W turnieju gier mieszanych Wiktoria w parze z Miłoszem Redzimskim (startowało 128 par) już w ćwierćfinale pokonała rozstawionych z nr 1 Rumunów - Biankę Mei Rosu i Iuliana Chirita 3:1. W półfinale ograli niemiecką parę Annett Kaufman i Lleyton Ullmann 3:1. W wielkim finale polska para pokonała duet ukraińsko-czeski Veronika Matiunina i Martin Sip 3:0. Polacy wywalczyli złoty medal, odnosząc ogromny sukces.

Przed mistrzostwami Europy rozegrano mistrzostwa Polski kadetów (do lat 15) oraz juniorów (do lat 18). W mistrzostwach kadetów Wiktoria nie startowała (wygrała już dwukrotnie), natomiast wygrała mistrzostwo kraju juniorek pokonując w finale Annę Brzyską z Kolping Jarosław. Do złota w grze pojedynczej Wiktoria Wróbel dorzuciła jeszcze srebro w drużynie oraz w deblu z Iloną Sztwiertnią. ą