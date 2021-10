Wycieczki rowerowe w woj. łódzkim. Gdzie na weekend 23 - 24 października? Pomysły na jednodniowy wypad

Podobno najlepiej smakują piosenki i filmy, które już znamy lub oglądaliśmy... a może inaczej to leciało???? :). W każdym razie planując niedzielną trasę na punkt odpoczynku i obiadu wybraliśmy Zajazd Wiejski parę (ok 10km) za Piszem tylko dlatego, że już tam kiedyś jedliśmy. Ale może po kolei... Prognozy zapowiadały opady deszczu z burzami. Każdy zaopatrzył się w kurtki p/deszcz. a tu miłe zaskoczenie. Z każdą godziną temp rosła, ale niestety silny wiatr przez cały dzień utrzymywał się. Trasa wiodła przez Łomżę, Kolno do Piszu. W tym ostatnim, krótko pokręciliśmy się po rynku. Fotkę z Kamienna Babą zrobiliśmy sobie na pamiątkę i ruszyliśmy dalej w kierunku Białej Piskiej i Szczuczyna. Ogólnie była to pierwsza podróż tą trasą, bo nawet samochodem nigdy tą drogą nie jechałem. Teren urozmaicony, trochę pofałdowany więc wymagał chwilami stawania na pedałach. Ale na szczęście po "setce" mieliśmy wiatr w plecy i można było swobodnie kręcić przed siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Skalne grzyby

Początek trasy: Wieruszów

Stopień trudności: 2

Dystans: 37,33 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 234 m

Suma podjazdów: 733 m

Suma zjazdów: 704 m

Trasę dla rowerzystów poleca Arturooo

Włóczenia się po Górach Stołowych - część III.

Obsada: kubulo i tata arturooo.

Startujemy w Batorowie, skąd asfaltem pod górę do Batorówka. Tu opuszczamy asfalt i kierujemy się w stronę Skalnych Grzybów. By zobaczyć najciekawsze formy skalne, zjeżdżamy ze szlaku rowerowego i podążamy za znakami pieszymi. Niestety, czasami trzeba zsiąść z siodełka...Jednak warto, to co jest do zobaczenia, wynagradza trud prowadzenia roweru.

Po przecięciu Drogi Stu Zakrętów - jedziemy Drogą nad Urwiskiem do punktu widokowego "Ochota Magdaleny", gdzie niezła panorama w stronę Radkowa. Po jakimś kilometrze, znów opuszczamy szlak rowerowy na rzecz pieszego, którym docieramy do schroniska Pasterka. Naleśniki z jagodami (mniam!) i dalej w stronę widocznego Szczelińca. Nie wjeżdżamy jednak na jego szczyt ;) Okrążamy górę i jesteśmy w Karłowie. Stąd w stronę Fortu Karola główną drogą, skręcamy na skrzyżowaniu w stronę Łężyc i kawałek dalej odbijamy przez pola poszukując miejsca o nazwie Łężyckie Skałki. Znajdujemy je. Tak więc możemy urządzić sobie piknik na wiszącej skale ;) Leżąc na niej, obserwujemy przesuwające się po niebie chmury i zjadamy cały zapas pożywienia...Gdy żołądki domagają się więcej, dosiadamy nasze maszyny i Praskim Traktem docieramy do Batorowa.

Nawiguj