Wycieczki szkolne finansowane z „Polskiego Ładu”. Które cele wyjazdów są w Łodzi? Kto skorzysta z finansowanych wycieczek? Zobacz listę

Chodzi o ministerialny program „Poznaj Polskę”: resort w początku sierpnia 2021 r. zapowiedział dofinansowania do szkolnych wycieczek – już ze środków tzw. Polskiego Ładu – zaś w tym tygodniu ogłosił szczegóły, w tym listę celów dofinansowanych wyjazdów.

„Poznaj Polskę”. Nowy program ministerstwa Przemysława Czarnka

Według zasad „Poznaj Polskę”, tzw. organy prowadzące szkoły (najczęściej są to samorządy) mogą zwracać się o dofinansowanie w terminie od 6 września do 30 września – chyba, że wcześniej wyczerpie się pula 15 milionów zł.

Wycieczki mogą być 1-3 dniowe, w zależności od ich długości (maksymalne) wsparcie to od 5 tys. zł do 15 tys. zł.

Zadaniem programu jest, według resortu, „uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki”.