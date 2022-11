Wyciskanie sztangi leżąc w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi. Zdjęcia

Najmłodsi uczestnicy mieli 12 lat, najstarsi 21. Konkurowali w 11 kategoriach wagowych i w 5 kategoriach wiekowych.

Największy ciężar wyciśnięty na zawodach to aż 207.5 kg. Dodatkową atrakcją były zawody integracyjne - IX Integracyjne Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi leżąc oraz zawody w wyciskaniu połowy masy wagi ciała na ilość powtórzeń dla młodzieży trudnej z ośrodków poprawczych, wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Mieliśmy przyjemność gościć panią Katarzynę Staśkiewicz, która jest wielokrotną mistrzynią w kulturystyce i propaguje zdrowy styl życia. Podczas zawodów odbyły się dwa pokazy w wyciskaniu na specjalistycznym sprzęcie. Najsilniejszy junior w Polsce zrobił pokaz na 260 kg. Największy ciężar wyciśnięty i zaliczony należał do Dawida Elgerta z Kartuz i wyniósł 330 kg.

- Propagowanie zdrowego stylu życia i profilaktyka uzależnień poprzez sport i wyciskanie sztangi leżąc budzi duże zainteresowanie wśród młodzieży z różnych środowisk . Jest to doskonały sposób spędzania wolnego czasu dla każdego od najmłodszych lat - kończy Urszula Szczepaniak, nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno- Informatycznych im. Jana Nowaka -Jeziorańskiego w Łodzi.