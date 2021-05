Wyczucie trenera Marka Chojnackiego. Piłkarki TME UKS SMS Łódź obroniły pozycję wicelidera. Zdjęcia

Rywalki łodziankom mocno depczą po piętach – Górnik Łęczna i Medyk Konin, tak jak nasz zespół chcą zdobyć medal. Złoty jest zapewniony dla Czarnych Sosnowiec, ale za ich plecami wszystko może się zdarzyć.

Łodzianki miały zdecydowaną przewagę w rozgrywanym na swoim boisku meczu z APLGGdańsk. Większość akcji była prowadzona na połowie gości, ale piłka nie chciała wpaść do bramki rywalek. Bramka gdańszczanek była jak zaczarowana.

Wielkość drużyny poznaje się wtedy, kiedy jej nie idzie. Tak było właśnie w niedzielę. Ale mimo wszystko podopieczne trenera Marka Chojnackiego potrafiły wygrać, skromnie, ale jednak.

Trener Marek Chojnacki popisał się wielkim wyczuciem. Wprowadził Agnieszkę Glinkę, która powalczyła o piłkę, odebrała ją rywalką i podała do Adriany Achcińskiej. Reprezentantka Polski podała z powrotem do Agnieszki Glinki, a ta bez namysłu zagrała na lewe skrzydło do Anny Rędzi. Atak łodzianki i dośrodkowanie było przedniej marki. Zagra wzdłuż bramki piłka dotarła do Klaudii Jedlińskiej, która z kilku metrów wpakowała piłkę do siatki.

Do końca sezonu pozostały trzy kolejki. Łodzianki zagrają z Medykiem na wyjeździe, ROWRybnik w Łodzi i sezon zakończą meczem z obrońcą tytułu mistrza Polski Górnikiem w Łęcznej.

ą