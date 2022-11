Wygrali tylko koszykarze ŁKS Coolpack Łódź. Wygrali to mało powiedziane Dariusz Kuczmera

Fot. Krzysztof Szymczak

To nie była udana kolejka dla naszych koszykarskich drużyn. Nie wygrała żadna drużyna żeńska (pauzowały koszykarki Grot F&F Automatyka Pabianice), a w drugiej lidze panów wygrali tylko koszykarze ŁKS Coolpack Łódź. Wygrali to mało powiedziane, podopieczni trenera Piotra Zycha zdeklasowali Trefl II Sopot, zdobywając dwa razy tyle punktów. To przepaść.