Wygrana Grot Budowlanych. Teraz mecz z liderem w Łodzi

Było to właśnie drugie zwycięstwo z rzędu, a czwarte w sezonie siatkarek Grot Budowlanych. Drużyna prezesa Marcina Chudzika awansowała tym samym na czwarte miejsce w tabeli, wyprzedzając ŁKSCommercecon lepszym bilansem setów.

Zwycięstwo cieszy tym bardziej, że w Grot Budowlanych brakowało nadal kontuzjowanej Zuzanny Góreckiej i chorej Mai Pelczarskiej. W w pierwszej szóstce rozpoczęła mecz Ana Cleger, ale występowała na parkiecie tylko w dwóch pierwszych setach. Później obecność Kubanki nie była konieczna, łodzianki zdecydowanie przeważały. Trener Jakub Głuszak oszczędzał Anę na niedzielny mecz z liderem Tauron Ligi Developresem Rzeszów w Łodzi. To będzie prawdziwy sprawdzian możliwości zespołu Grot Budowlanych w tym sezonie. Rzeszowianki w siedmiu dotychczasowych meczach odniosły siedem zwycięstw.

Rywal średniej klasy, jakim jest zespół z Bielska-Białej tylko w pierwszym secie postawił trudne warunki łodziankom. Wygrał pierwszą partię dość wysoko do 16, ale później, gdy łodzianki złapały właściwy rytm gry, były nie do zatrzymania. MVPmeczu została wybrana Monika Fedusio.

W sezonie 2020/2021 obie drużyny walczyły z sobą w fazie play-off o piątą lokatę w tabeli. Wówczas wygrały łodzianki, teraz też nie pozostawiły rywalkom wątpliwości, kto ma lepszy zespół.