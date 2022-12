Wygrana Grot Budowlanych za trzy punkty. Teraz mecz Pucharu CEV w Łodzi

Już od początku przewaga siatkarek Grot Budowlanych była wyraźna. W pierwszym secie od stanu 7:11 łodzianki przy zagrywce Moniki Fedusio zdobyły pięćpunktów z rzędu i tej przewagi nie wypuściły z rąk. W drugim secie nasze siatkarki prowadziły 8:6, ale straciły cztery piłki z rzędu. Końcówka też należała do gospodyń.

Teraz serię wygranych piłek zaliczyły łodzianki. Od 8:9 do 14:9. Udane były zagrywki Dominiki Sobolskiej, a nie do zatrzymania była Monika Fedusio.

Wczwartym secie szczęśliwe były zagrywki Aleksandry Kazały. Łodzianki wyszły na prowadzenie 8:5. Przewaga podopiecznych trenera Macieja Biernata rosła. Wnaszej drużynie skuteczne były dwie prawdziwe strzelby: Melis Durul i Monika Fedusio.

Prezesa Marcina Chudzika cieszy, że jego drużyna wygrała za trzy punkty. Rośnie forma drużyny, która włączy się pewnie do walki o czołowe lokaty w Tauron Lidze. To było drugie wyjazdowe zwycięstwo podopiecznych Macieja Biernata.

MVP - Monika Fedusio.

Już w środę siatkarki Grot Budowlanych Łódź wkraczają na arenę międzynarodową. Zagrają w 1/16 finału Pucharu CEV z CSO Voluntari 2005 z Rumunii. Spotkanie w Łodzi w Sport-Arenie odbędzie się 14 grudnia o 18.00.

Pałac Bydgoszcz – Grot Budowlani Łódź 1:3 (17:25, 25:21, 16:25, 20:25)

Grot Budowlani: Ewelina Polak, Monika Fedusio 28, Małgorzata Lisiak 8, Melis Durul 20, Aleksandra Kazała 10, Dominika Sobolska 9, Justyna Łysiak (l) oraz Justyna Kędziora, Martyna Łazowska, Judyta Gawlak, Julia Kąkol. Trener: Maciej Biernat. ą