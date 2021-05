Wygrana i... psychologiczna przewaga rugbistów Master Pharm Łódź. Porażka po 17 miesiącach

Łodzianie awansowali na pozycję wicelidera tabeli i zmniejszyli przewagę do 7 punktów. Ta wygrana ma jeszcze jedną, zdecydowanie większą wartość. Pozwoliła naszym rugbistom na osiągnięcie dużej psychologicznej przewagi nad rugbistami Ogniwa przed decydującymi meczami sezonu. Przypomnijmy, że w finale zagrają dwie pierwsze drużyny po fazie zasadniczej. Gospodarzem będzie drużyna sklasyfikowana wyżej. I jeśli nawet łodzianom nie uda się już wyprzedzić Ogniwa do końca fazy zasadniczej, to w sobotę pokazali, że nawet w Sopocie są w stanie zwyciężyć.

W sobotnim meczu Ogniwo prowadziło do przerwy, ale po zmianie stron zdobyło tylko trzy punkty. Łodzianie po dramatycznej końcówce wygrali, bo w drugiej części zapisali 10 oczek na swoim koncie.

Szkoda jedynie, że nie udało się zdobyć punktu bonusowego za minimum cztery przyłożenia. Łodzianie w związku z tym w tabeli powiększyli swój dorobek o cztery, a nie o pięć punktów. Ogniwo zdobyło punkt za porażkę niższą niż 7 punktów.

Za tydzień w Łodzi ważny mecz ze Skrą Warszawa.

– Mecz nie był najpiękniejszy, ale to był mecz walki – mówił po meczu trener łodzian Przemysław Szyburski. Zagraliśmy dobrze w obronie. Jeżeli nie szło ręką, graliśmy nogą. Nie zatrzymaliśmy się w tym meczu, wierzyliśmy do końca w ostateczny sukces. I to jest prawdziwa ekipa.