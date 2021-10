Wygrana siatkarzy PGE Skry Bełchatów po pięciu setach

W pierwszym secie pewnym punktem bełchatowian był Aleksandar Atanasijević, w drugim na wyróżnienie zasłużył doskonale grający Milad Ebadipour. PGE Skra prowadziła 2:0 i patrzyliśmy na zegarki, kiedy mecz się zakończy.

Trzeci set to rwana gra z obu stron. Końcówka była emocjonująca, bo mimo że olsztynianie mieli kilka piłek setowych, to dzięki dobrej postawie Dicka Kooya PGE Skra broniła się. Ostatecznie to jednak przyjezdni wygrali 25:23 i było 2:1. W czwartej partii PGE Skra wciąż nie kończyła ataków i nadziewała się na blok rywali. W konsekwencji siatkarze AZS doprowadzili do tie-breaka…

Na szczęście w piątej partii dobrze znów zagrywał Dick Kooy, a Karol Kłos popisał się przepięknym blokiem (5:3). PGE Skra do końca seta prezentowała się lepiej i nie oddała już prowadzenia, a ostatecznie zwyciężyła 3:2!