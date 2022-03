Wygrana w doliczonym czasie. Piłkarki TME SMS Łódź dogoniły lidera tabeli ekstraligi

Do największej sensacji doszło w Katowicach, gdzie miejscowy GKS urwał punkt liderowi tabeli Górnikowi Łęczna. Mecz zakończył się remisem 3:3, a ostatniego gola w 90 minucie meczu strzeliła Natalia Brzęczek bratanica byłego selekcjonera Jerzego Brzęczka.

Dzięki zwycięstwu nad Śląskiem łodzianki dogoniły lidera tabeli. We Wrocławiu w18 minucie łodzianki straciły gola. Podania z głębi pola nie przecięła Wiktoria Zieniewicz, wyprzedziła ją Karolina Iwaśko i w sytuacji sam na sam pokonała Oliwię Szperkowską.

Już siedem minut później było 1:1. Wolnego zza narożnika pola karnego krótko rozegrały łodzianki. Wiktoria Zieniewicz podała do Anny Rędzi, a doświadczona zawodniczka TMESMSpięknym strzałem wyrównała stan meczu.

Nie minęły cztery minuty i było już 2:1 dla TMESMS. Piłkarki obu drużyn na chwilę stanęły, sądziły, że będzie gwizdek sędzi, łódzka ławka krzyczała: Graj i tę chwilę zawahania wykorzystały łodzianki. Anna Rędzia popędziła lewym skrzydłem na bramkę rywalek i podała idealnie do Dominiki Kopińskiej, która wykorzystała sytuację sam na sam. Chwilę później zaprezentowała radość a’la Cristiano Ronaldo.

W69 minucie po rzucie rożnym i strzale piłkę z rąk wypuściła Oliwia Szperkowska, a Karolina Iwaśko popisała się skuteczną dobitką z pola bramkowego.

Wtrzeciej minucie doliczonego czasu gry Dominika Kopińska strzeliła trzecią bramkę dla TMESMS i tak oto wiosenna premiera przyniosła trzy punkty. ą

Śląsk Wrocław – TMESMS Łódź 2:3 (1:2)

Gole: 1:0 Karolina Iwaśko (18), 1:1 Anna Rędzia (24), 1:2 Dominika Kopińska (29), 2:2 Karolina Iwaśko (70), 2:3 Dominika Kopińska (90+3).

TME SMS: Oliwia Szperkowska – Yurina Enyo (75, Dominika Gąsieniec), Katarzyna Konat, Wiktoria Zieniewicz, Olwia Domin (69, Nadia Krezyman), Julia Kolis (84, Magdalena Dąbrowska), Ernestina Abambila, Gabriela Grzybowska, Anna Rędzia - Klaudia Jedlińska, Dominika Kopińska. Trener: Marek Chojnacki.

12. kolejka ekstraligi:

KKP Bydgoszcz – Tarnovia Tarnów 3:0

Olimpia Szczecin – Medyk Konin 1:1 (Weronika Szymaszek 41 - Klaudia Fabova 8)

AZS UJ Kraków – Rekord Bielsko-Biała (przeł. na 9.03)

APLG Gdańsk – Czarni Sosnowiec 1:5 (Klaudia Dymińska 89 - Zofia Buszewska 9, Agnieszka Jędrzejewicz 13, 70, Patricia Fischerova 55, Veronika Slukova 90)

GKS Katowice – Górnik Łęczna 3:3 (Kateřina Vojtkova 18, Weronika Kłoda 31, Nikola Brzęczek 90 - Weronika Klimek 12, Oliwia Rapacka 22, Jolanta Siwińska 42)

Tabela ekstraligi kobiet

1.Górnik Łęczna 12 28 40-18

2.TME SMS Łódź 12 28 28-9

3.Czarni Sosnowiec 12 27 40-6

4.GKS Katowice 12 21 24-17

5.KKP Bydgoszcz 12 18 21-16

6.Medyk Konin 12 17 23-19

7.AZS UJ Kraków 11 17 14-14

8.APLG Gdańsk 12 15 14-24

9.Śląsk Wrocław 12 13 18-25

10.Olimpia Szczecin 12 9 12-25

11.Tarnovia Tarnów 12 9 13-43

12.Rekord Bielsko-Biała 11 3 9-40

12.03: TME SMS Łódź Tarnovia Tarnów (12).

Inne mecze: GKS Katowice – KKP Bydgoszcz, Górnik Łęczna – APLG Gdańsk, Czarni Sosnowiec – AZS UJ Kraków, Rekord Bielsko-Biała – Olimpia Szczecin, Medyk Konin – Śląsk Wrocław.