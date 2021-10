Wygrana Widzewa. Trzecia setka drużyny ŁKS CoolPack Łódź. Sukces Basketu Aleksandrów, porażka Księżaka

Podopieczni trenera Piotra Zycha wygrali trzeci mecz w sezonie i po raz trzeci przekroczyli barierę 100 punktów. Bez porażki są jeszcze Żubry Chorten Białystok i Polonia Warszawa.

Trwa niestety niemoc koszykarzy Księżaka Łowicz. Pod wodzą trenera Piotra Trepki zespół z Łowicza poniósł czwartą porażkę, tym razem z zespołem WKKwe Wrocławiu. Na 2 minuty i 35 sekund przed końcem Księżak przegrywał tylko 91:92, ale wtedy gospodarze zdobyli pięć punktów z rzędu. Ostatnie sekundy też należały do wrocławian.

W środę w Łowiczu o 19 Księżak gra z drużyną SKS Starogard Gdański.

Dobra trzecia kwarta zadecydowała o wygranej UKSSMSBasket Aleksandrów w Gdyni z rezerwami GTK. W drużynie trenera Adama Rajkowskiego pierwsze skrzypce grała Oliwia Trzymkowska, która trafiła 8 rzutów z 10 za dwa punkty. Wygrana aleksandrowianek mogła być bardziej okazała, gdyby skuteczniej grała Alicja Jarząb. Trafiła tylko dwa razy na 16 prób za dwa punkty, ale i tak dzięki jednej trójce i ośmiu osobistym była druga w swojej drużynie pod względem liczby zdobytych punktów.

Ciężki bój w Kątach Wrocławskich stoczyły koszykarki Widzewa. Po wygranej pierwszej kwarcie, przegrały drugą i do przerwy prowadziły tylko różnicą 2 punktów. W trzeciej kwarcie łodzianki zaprezentowały bardzo dobrą grę. Wyszły na prowadzenie, którego nie oddały już do końca spotkania. Trzecia wygrana w sezonie stała się faktem.