Wyjątkowe aranżacje portugalskich pieśni fado oraz klasyka wykonywana na saksofonach na festiwalu „Kolory Polski”

„Fado od nowa” – to tytuł koncertu, który odbędzie się w sobotę 9 lipca od godz. 19 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Łęczyckiej w Krośniewicach.

Wystąpią wokalista i gitarzysta Joao de Sousa oraz Bastarda Trio w składzie: Paweł Szamburski – klarnet, Tomasz Pokrzywiński – wiolonczela, Michał Górczyński – klarnet kontrabasowy.

W programie wieczoru znajdą się aranżacje portugalskich pieśni fado m.in. z repertuaru Amálii Rodrigues. „Współczesne, autorskie aranżacje i opracowania tych niezwykłych, melancholijnych pieśni dały nam możliwość swobodnej wypowiedzi, kreacji muzycznej oraz pozwoliły na szczery, pełen emocji przekaz” – opowiada Paweł Szamburski. Zespół wydał w ubiegłym roku album „Fado”. Do stworzenia programu z pieśniami fado muzycy tria zaprosili Joao de Sousę – wokalistę, gitarzystę i kompozytora urodzonego w Portugalii, który od 2006 roku mieszka w Polsce. Nagrał trzy autorskie płyty. Koncert pieśni fado odbędzie się w malowniczym neogotyckim kościele, którego charakterystyczną cechą jest wysoka wieża z zegarem.

Czterech saksofonistów zaś wystąpi w niedzielę 10 lipca od godz. 18 w łowickim kościele pw. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha – Kolegium Zakonu Pijarów przy ul. Pijarskiej.

Słuchaczom zaprezentuje się The Whoop Group w składzie: Jakub Muras – saksofon sopranowy, Mateusz Dobosz – saksofon altowy, Krzysztof Koszowski – saksofon tenorowy, Szymon Zawodny – saksofon barytonowy. W programie koncertu są utwory V. Montiego, W.A. Mozarta, A. Vivaldiego, E. Griega, G. Lago, K. Koszowskiego. Każdy z muzyków jest laureatem wielu prestiżowych konkursów indywidualnych i kameralnych w Polsce i za granicą. Ich debiut fonograficzny – płyta „Crimes” z 2018 roku – przyniósł im nominację do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2018 w kategorii „Odkrycie Roku”. Międzynarodowy rozgłos zyskali dzięki singlowi z tego albumu – „Burzy” Antonia Vivaldiego – która w internecie została odtworzona ponad 30 milionów razy. Artyści często sami aranżują na swój skład instrumentalny dzieła klasyczne i współczesne, wykazując się nieprzeciętną pomysłowością i kreatywnością. Chętnie wykonują też inne gatunki muzyczne, jak jazz, muzyka filmowa czy hip-hop. Kwartet zagości w pijarskim kościele w Łowiczu, zwanym perłą baroku i zaliczanym do najcenniejszych budowli tej epoki w Polsce. Świątynię wyróżnia późnobarokowa fasada zbudowana na planie falistym. Wyjątkową wartość ma zachowane w całości XVIII-wieczne wyposażenie kościoła oraz pochodzące z tej samej epoki malowidła w nawach bocznych i prezbiterium.

Festiwal odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Szczegóły programu na stronie dzienniklodzki.pl/kolorypolski.