Wyjątkowe inicjatywy rozkwitną w przypałacowym parku w Nieborowie

Walor przyrodniczy kompleksu parkowo-pałacowy wzbogaci się również o ponad 4 ha roślin miododajnych i ziół leczniczych. Porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji projektów z Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach podpisał wczoraj, 30 stycznia marszałek województwa Grzegorz Schreiber.

„Łąki zdrowia” oraz „Zielona Architektura” to dwa projekty, jakie pod wspólnym hasłem „Kulturalnie Naturalnie” zostaną w najbliższych miesiącach wspólnie zrealizowane przez Województwo Łódzkie i Muzeum Narodowe w Warszawie, w którego skład wchodzi pałac oraz park Radziwiłłów w Nieborowie. Porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy samorządem województwa oraz dyrekcją muzeum i dyrekcją Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, który podjął się realizacji pierwszego z wymienionych zadań zostało podpisane w poniedziałek 30 stycznia w Nieborowie.

Chcemy promować i upowszechniać dziedzictwo kulturowe Nieborowa, zwrócić uwagę na walory zabytkowe i przyrodnicze tego miejsca – mówił Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. – Nieborów to wyjątkowe miejsce i niezwykłe bogactwo. Chcemy, by odwiedzało go jak najwięcej turystów.