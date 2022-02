Wyjątkowe wiersze na Walentynki. Miłosne wierszyki dla zakochanych na walentynki. Walentynkowe wierszyki miłosne 14.02.2022

Kiedy szukasz ucieczki przed światem I zamykasz się w samym sobie, To pamiętaj, że po to jest miłość, Aby dać ją drugiej osobie!

Wierszyki dla Niej i dla Niego 14 lutego

Znam Cię już wieki całe Myślę o Tobie i tęsknię do Ciebie. W każdy zmierzch i noc czekam Może przyjdziesz, może zjawisz się A jeśli nie to sam Ci powiem, Że myślę o Tobie i tęsknię do Ciebie. Rzecz tylko w tym, że ja nie wiem Kim dla Ciebie jestem ...

Walentynkowe wierszyki miłosne

Jeśli zgadniesz kto to taki

to dostaniesz dwa buziaki.

Jeśli zgadniesz, że to ja

to dostaniesz jeszcze dwa.

Twoja Walentynka!

Na Walentynki... przesyłam całusów kilka,

delikatnych jak muśnięcie motylka...

Myślę, że jak je poczujesz, to mi się zrewanżujesz.

W Dniu świętego Walentego,

dla Misiaczka kochanego,

wielkie serce ślę ja skrycie,

bo ja Kocham Cię nad życie!