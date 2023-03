Wyłączenia prądu w Łodzi. W tych miejscach nie będzie prądu. PGE informuje o wyłączeniu prądu pod tymi adresami 4.03.2023

2023-03-05 prądu zabraknie na: Łódź-Widzew (8:00 - 14:00)ul. Dostawcza numery 1, 3, 3a2023-03-06 prądu zabraknie na: Łódź-Widzew (9:30 - 13:00)ul. Chromowa numery 19, 21 oraz od numeru 8 do 10cul. Rogowska od numeru 43 do 49 oraz od numeru 30 do 60ul. Strykowska numer 94 oraz od numeru 131 do 133

pixabay.com