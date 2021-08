Wyłączenia prądu w łódzkim. Gdzie 1.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat pajęczański

Pajęczno, ul. Międzyzakładowa 3.

5.08 od godz. 13:00 do 19:00

powiat poddębicki

Golice, Brzezinki, Jabłonka, Mrowiczna

2.08 od godz. 8:00 do 16:00

Nowy Gostków, Tur, Truskawiec, Spędoszyn, Spędoszyn-Kolonia

3.08 od godz. 8:00 do 16:00

Tur, Truskawiec

4.08 od godz. 8:00 do 16:00

Tur, Truskawiec

6.08 od godz. 8:00 do 16:00

Ner, Ner Kolonia, Ner Parcel, Wartkowice

9.08 od godz. 8:00 do 15:00

Ner, Ner Parcel

10.08 od godz. 8:00 do 15:00

powiat pabianicki

Lutomiersk, ul. 3 Maja od nr 19 do 25, ul. Dąbrowskiego od nr 1 do 12 i nr 21, ul. Kątna, ul. Moniuszki

5.08 od godz. 8:00 do 15:00

Świerczyna, Kociołki-Las

17.08 od godz. 8:00 do 14:00