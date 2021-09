Wyłączenia prądu w łódzkim. Gdzie 13.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w łódzkim 13.09? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 13.09 w łódzkim. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w łódzkim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (13.09 15:14) nie ma prądu w łódzkim? powiat tomaszowski Ceniawy, 7b

13.09 od godz. 8:00 do 16:00 Planowane wyłączenia prądu w łódzkim powiat pajęczański Grabiec, Janki, Nowe Gajęcice, Patrzyków, Stare Gajęcice.

14.09 od godz. 8:30 do 10:30 miejscowości: Grabiec, Janki, Nowe Gajęcice, Patrzyków, Stare Gajęcice.

14.09 od godz. 8:30 do 10:30 Działoszyn, ul. Akacjowa, ul. Ożegowska, ul. Zielona

17.09 od godz. 8:30 do 14:30 Sadowiec-Pieńki, Sadowiec-Wieś

17.09 od godz. 8:30 do 9:00 Sadowiec-Pieńki, Sadowiec-Wieś

17.09 od godz. 12:30 do 13:30 Działoszyn, ul. Ogrodowa, ul. Ożegowska, ul. Skarbczyńskich

20.09 od godz. 9:30 do 14:30 Draby, Kiedosy, Młynki, Węże

22.09 od godz. 9:30 do 14:30 powiat sieradzki Sieradz, ul. Władysława Reymonta

14.09 od godz. 8:00 do 16:00

Ostrów Warcki

15.09 od godz. 8:00 do 15:00 Kawęczynek, Raczków

17.09 od godz. 8:00 do 15:00 Duszniki, Warta, ul. Głęboka, ul. dr. Karola Szymańskiego

17.09 od godz. 8:00 do 15:00 Budziczna

20.09 od godz. 8:00 do 15:00 Wilczków, gmina Poddębice

20.09 od godz. 8:00 do 16:00 Sokołów

15.09 od godz. 8:00 do 12:00 Niechmirów, Wola Niechmirowska, Rychłocice

14.09 od godz. 8:30 do 13:30 Przedłęcze

17.09 od godz. 9:30 do 14:30 Stefanów Ruszkowski, Ruszków

20.09 od godz. 7:30 do 9:00 Stefanów Ruszkowski, Ruszków

20.09 od godz. 8:30 do 15:30 Stefanów Ruszkowski, Ruszków

20.09 od godz. 14:30 do 16:30 Wola Będkowska, Świerki, Stefanów Barczewski Pierwszy, Wierzbowa, Będków, sęk, sęk kolonia, Stefanów Barczewski Drugi

22.09 od godz. 8:00 do 9:30

Wola Będkowska, Świerki, Stefanów Barczewski Pierwszy, Wierzbowa, Będków, sęk, sęk kolonia, Stefanów Barczewski Drugi

22.09 od godz. 11:30 do 13:00 Tyczyn

23.09 od godz. 8:30 do 12:00 Zielęcin

24.09 od godz. 8:00 do 12:00 Barczew, Barczew Kolonia, Rembów, Pyszków, Wieluń, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Olchowa, ul. Rolna, ul. Topolowa, ul. Adama Mickiewicza, ul. Zielona, ul. św. Barbary

27.09 od godz. 8:30 do 13:30 powiat łaski Wronowice, ul. Jaskółcza, ul. Kanarkowa

15.09 od godz. 8:00 do 15:00 Budy Stryjewskie

17.09 od godz. 8:00 do 15:00 Kwiatkowice-Las, ul. Bajkowa, ul. Jabłoniowa, ul. Zachodnia, Wandzin, ul. Klonowa

17.09 od godz. 8:00 do 15:00 Łask, ul. Nowobracka od nr 2 do 9, ul. Ogrodowa od nr 1 do 21, ul. Sportowa, Wronowice, 121, 122

20.09 od godz. 8:00 do 16:00

Teodory

22.09 od godz. 8:00 do 16:00 Sarnów

14.09 od godz. 8:00 do 15:00 Klęcz, Chociw, Józefów

20.09 od godz. 8:30 do 14:00 Rembów, Brzeźnio, ul. Wspólna

21.09 od godz. 9:30 do 14:00 powiat łęczycki Głogowiec, Otok, Wola Zaleska, Zalesie, gm. Zadzim

16.09 od godz. 8:00 do 15:00 Aleksandrówek, Teodory

22.09 od godz. 8:00 do 15:00 Ostrówek, Widoradz, Widoradz Górny

21.09 od godz. 8:30 do 14:00 powiat zduńskowolski Zduńska Wola, ul. Przejazd 1, 3, 5, ul. Stefana Żeromskiego 7, 9, 10a, 35

17.09 od godz. 8:00 do 11:00 Biały Ług, Henryków

20.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat kutnowski Kalinowa, gmina Błaszki od nr 5 do 11 i od nr 37 do 57

20.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat pabianicki Lutomiersk, ul. Azaliowa, ul. Południowa, ul. Północna, ul. Wschodnia

20.09 od godz. 8:00 do 15:00 Przygoń, ul. Wczasowa, Łask, ul. 3 Maja, ul. Antoniego Jawornickiego, ul. Dolna, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Graniczna, ul. Grzybowa, ul. Juliana Tuwima, ul. Kresowa, ul. ks. Józefa Czajkowskiego, ul. Niska, ul. Ostatnia, ul. Piaskowa, ul. Piękna,

21.09 od godz. 8:00 do 15:00 Huta Dłutowska, ul. Hiacyntowa 1-22, ul. Kwiatowa 4, 9, 19, 21 oraz dz. 502, ul. Różana 2, 12 oraz dz. 494, 523, ul. Spacerowa 9-22, 40, ul. Willowa 4, 8-29 oraz dz. 93/27

15.09 od godz. 9:00 do 15:00 powiat poddębicki Bałdrzychów, Podgórcze, Madajka

27.09 od godz. 8:00 do 16:00 powiat bełchatowski Nowa Wieś, gmina Poddębice, Wylazłów, Porczyny

28.09 od godz. 8:00 do 15:00

Kałduny

14.09 od godz. 7:30 do 12:30 Kozłówki, Brzezie, Szczerców, ul. Częstochowska, ul. Mokra, ul. Piaskowa

14.09 od godz. 7:30 do 10:30 Pawłowa

14.09 od godz. 8:00 do 13:00 Szczerców, ul. Mickiewicza, ul. Północna, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Głowackiego, ul. Pułaskiego, ul. J. Piłsudskiego, ul. M. Konopnickiej, ul. Polski Sierpień, ul. Lipowa, ul. Kilińskiego, ul. św. Floriana

14.09 od godz. 10:30 do 13:30 Szczerców, ul. Praga, ul. Leśna, ul. Południowa, Kościuszki

15.09 od godz. 7:30 do 10:30 Chabielice

15.09 od godz. 10:30 do 13:30 Mauryców, Zelów, ul. Lubelska

16.09 od godz. 7:30 do 10:30 Szczerców, ul. św. Floriana, ul. Pułaskiego, ul. M. Konopnickiej, ul. J. Piłsudskiego, ul. Targowa, ul. Piotrkowska, ul. Poniatowskiego, ul. Kilińskiego, ul. Żeromskiego

16.09 od godz. 8:00 do 13:00

Mauryców

16.09 od godz. 10:30 do 13:30 Czarny Las, Brzezie

17.09 od godz. 7:30 do 10:30 Zwierzyniec

17.09 od godz. 8:00 do 13:00 Szczerców, ul. J. Piłsudskiego, ul. Zachodnia

20.09 od godz. 8:00 do 13:00 Kluki

20.09 od godz. 11:00 do 14:00 Zelów, ul. Północna, ul. Cmentarna, ul. Jana Kilińskiego, ul. Przejazd, ul. Nowy Rynek, ul. Jana Pawła II

21.09 od godz. 8:00 do 11:00 Wólka Łękawska

21.09 od godz. 8:00 do 13:00 Helenów

21.09 od godz. 8:00 do 12:30 Zelów, ul. Podleśna, ul. Zofii, ul. Poprzeczna, ul. Jana Kilińskiego

21.09 od godz. 10:30 do 13:30 Chabielice, Chabielice-Kolonia, Kieruzele

22.09 od godz. 7:30 do 14:00 Bełchatów, ul. Ciepłownicza

22.09 od godz. 8:00 do 13:00

Dzbanki, Szczerców, ul. Praga, Kościuszki

22.09 od godz. 8:00 do 11:00 Korablew, Zagrodniki, Dubie, Wandalin

22.09 od godz. 8:30 do 13:30 Kozłówki, Szczerców, ul. Częstochowska, ul. Południowa, ul. Słoneczna

22.09 od godz. 10:30 do 13:30 Pożdżenice

23.09 od godz. 8:00 do 11:00 Rogowiec, ul. Wiejska

23.09 od godz. 8:00 do 13:00 Zelów, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Stefana Chrapkiewicza, ul. Pułkownika Witolda Pileckiego

23.09 od godz. 10:30 do 13:30 Wielopole, Huta

24.09 od godz. 7:30 do 12:30 Łękińsko, ul. Akacjowa, ul. Słoneczna, ul. Długa

24.09 od godz. 8:00 do 13:00 Kozłówki, Brzezie, Szczerców, ul. Częstochowska, ul. Mokra, ul. Piaskowa

24.09 od godz. 9:30 do 15:30 Skrajne, Zwierzyniec

27.09 od godz. 8:00 do 13:00

Zofiówka, dz. 105/23 97/18 52/9 52/6 21/31 21/27 105/24 100/15 106/13 100/9 105/30 21/29 8793 52/5 52/7 100/10 35/8, ul. Barwna, ul. Cienista, ul. Egzotyczna, ul. Główna 67 73 100 100 dz. 24/10 100 dz. 24/11 100 dz. 24/12 100 dz. 24/3 100 dz. 24/4 100 dz. 24/5 100 dz. 24/6 100 dz. 24/7 100 dz. 24/8 100 dz. 24/9 104 dz 21/11 104 dz 21/6 104 dz 21/7 33a dz. 120/5 33b dz. 120/6 33c dz. 120/7 40 dz. 60/3 60a 66 dz. 51/8 77 dz, ul. Jałowcowa, ul. Konarowa, ul. Kwiatowa, ul. Miodowa, ul. Senna, ul. Spacerowa, ul. Strumykowa, ul. Szyszkowa, ul. Wdzięczna, ul. Wesoła, ul. Zabawna, ul. Złota, ul. Źródlana

24.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat łowicki Krępa

29.09 od godz. 8:00 do 15:00

Domaniewice

14.09 od godz. 8:00 do 12:00 Domaniewice

14.09 od godz. 8:00 do 15:00 Guźnia, Lisiewice Duże, Rogóźno

15.09 od godz. 8:00 do 15:00 Bobrowniki

15.09 od godz. 11:00 do 15:00 Domaniewice, Łowicz, ul. Łąkowa, ul. Wiatrakowa, ul. Wiosenna, ul. Łęczycka, ul. Zagórska, ul. Sadowa, ul. Wiśniowa

16.09 od godz. 8:00 do 15:00 Seligów

17.09 od godz. 8:00 do 12:00 Łowicz, ul. Józefa Chełmońskiego od przedszkola, ul. Ogrodowa, ul. Nadbzurzańska nr 7

17.09 od godz. 8:00 do 15:00 Polesie

17.09 od godz. 11:00 do 15:00 Zielkowice, Arkadia, Placencja, Łowicz, ul. Katarzynów od Urbanka do Lasu, Podleśna

20.09 od godz. 8:00 do 15:00 Nieborów

21.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat brzeziński Marianów Rogowski, 1-30, Marianów 20

14.09 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, Kolonia 45, 46, 47, Jesionka

16.09 od godz. 8:00 do 15:00 Przanówka

23.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat łódzki wschodni Koluszki, ul. Ściegiennego, ul. Głowackiego

14.09 od godz. 8:00 do 15:00 Kaletnik, ul. Jodłowa

15.09 od godz. 8:00 do 15:00 Gałkówek-Parcela, od 3 do 14, Gałkówek-Kolonia, od 61 do 64, Koluszki, ul. Armii Krajowej od 39 do 90, ul. rtm. Witolda Pileckiego OD 5 DO 26, Żakowice, ul. Łączna OD 4 DO 20, ul. Piotrkowska 87

17.09 od godz. 8:00 do 15:00 Koluszki

22.09 od godz. 8:00 do 15:00 Koluszki, ul. Armii Krajowej od 39 do 90, ul. rtm. Witolda Pileckiego od 5 do 26, Żakowice, ul. Łączna od 4 do 20, ul. Piotrkowska 87

22.09 od godz. 8:00 do 15:00

Koluszki

23.09 od godz. 8:00 do 15:00 Łódź Łódź-Bałuty, ul. Szczecińska numery 38 SKODA i 49

14.09 od godz. 8:00 do 11:00 Łódź-Górna, ul. Dzikich Pól numer 16cd i 16a

14.09 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Widzew, ul. Brzezińska numer 82, ul. Giewont od numeru 70 do 72a oraz od numeru 86 do 96, ul. Harnasia cała, ul. Jana Kiepury cała, ul. Krupówki numery 12, 14, ul. Józefa Krzeptowskiego numer 7 oraz od numeru 6 do 16, ul. Listopadowa od numeru 5 do 33a oraz od numeru 2 do 18 i od numeru 26 do 28a, ul. Pisarska cała, ul. Reglowa cała, ul. Szałasowa numer 8, ul. Śpiących Rycerzy działki 340/5, 341/11, ul. Tadeusza od numeru 7 do 19 oraz od numeru 4 do 30

15.09 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Górna, ul. Socjalna od numeru 2 do 20 i nr 15 oraz kioski, ul. Powszechna od numeru 1 do 7c i od numeru 2a do 30, ul. Wdzięczna od numeru 1 do 17, ul. Kurczaki od numeru 35 do 39a i nr 40 oraz kwiaciarnia, ul. Mieszczańska nr 21, ul. Rzgowska nr 214a

15.09 od godz. 9:00 do 15:00 Łódź-Bałuty, ul. Kwidzyńska numer 14

16.09 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Bursztynowa od numeru 63d do 69, ul. Sapieżyńska od numeru 35 do 51 oraz od numeru 18 do 46, Łódź-Widzew, ul. Łukaszewska od numeru 41 do 75 oraz od numeru 42 do 56a, ul. Nad Niemnem od numeru 59 do 63 oraz od numeru 40 do 62, ul. Moskuliki numer 52

16.09 od godz. 8:30 do 10:00

Łódź-Widzew, ul. Moskuliki od numeru 29c do 57 oraz od numeru 40e do 70a, ul. Marmurowa od numeru 40 do 48c oraz od numeru 11a do 11c i numer 57, ul. Łukaszewska numer 75a, ul. Opolska numer 101, Kopanka numer 1, 1a i 2

16.09 od godz. 8:30 do 18:00 Łódź-Bałuty, ul. Bursztynowa od numeru 63d do 69, ul. Sapieżyńska od numeru 35 do 51 oraz od numeru 18 do 46, Łódź-Widzew, ul. Łukaszewska od numeru 41 do 75 oraz od numeru 42 do 56a, ul. Nad Niemnem od numeru 59 do 63 oraz od numeru 40 do 62, ul. Moskuliki numer 52

16.09 od godz. 16:00 do 18:00 Łódź-Polesie, ul. Jerzego Bajana numer 2, ul. Kwiatowa numer 20, ul. Łubinowa od numeru 37 do 51a oraz od numeru 36 do 54a, ul. Pługowa od numeru 35 do 53 oraz od numeru 34 do 52, ul. Rąbieńska numer 25, ul. Traktorowa od numeru 3 do 13 oraz numer 14

17.09 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Śródmieście, ul. Juliana Tuwima numer 48

18.09 od godz. 8:00 do 13:00 Łódź-Śródmieście, ul. Północna numer 37, ul. dr. Seweryna Sterlinga numer 2/4

20.09 od godz. 8:00 do 13:00 Łódź-Bałuty, ul. Aleksandrowska od numeru 191 do 203 oraz od numeru 202 do 246, ul. Romanowska od numeru 3 do 9

20.09 od godz. 9:00 do 13:00 Łódź-Bałuty, ul. Uprawna od numeru 73 do 87 oraz od numeru 72 do 86

21.09 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Górna, ul. Bieszczadzka od numeru 52 do 60 oraz działki 198/9, 167/5, 167/6, 167/13 i 167/14.

22.09 od godz. 7:00 do 11:00 Łódź-Górna, ul. Kosynierów Gdyńskich ogródki działkowe, ul. Pryncypalna od numeru 74 do 74a i nr 97 oraz ogródki działkowe

22.09 od godz. 8:30 do 14:00

Łódź-Górna, ul. Dzikich Pól numer 13 bc, ul. Czternastu Straconych numer 34 g oraz dz. 604/605, dz. 601/62, dz. 606/607, dz. 105/31, dz. 105/32

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Górna, ul. Kuźnicka nr 2, ul. Wędkarska od numeru 2 do 18 i od numeru 3 do 19

23.09 od godz. 8:30 do 13:00 Łódź-Polesie, ul. Obywatelska nr 103

24.09 od godz. 7:00 do 12:00 Łódź-Śródmieście, ul. Wólczańska numer 12

28.09 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Górna, ul. Tomaszowska od numeru 53 do 67 i od numeru 64 do 70

28.09 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Górna, ul. Nowe Górki działki numer 37/24, 37/25, 37/26 oraz 37/27

29.09 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Polesie, ul. Obywatelska nr 139

1.10 od godz. 7:00 do 12:00

Łódź-Górna, ul. Wazów nr 30/32

5.10 od godz. 7:00 do 13:00 powiat wieluński Kolonia Raducka, Raducki Folwark

14.09 od godz. 8:30 do 15:00 Sieniec, Jodłowiec

16.09 od godz. 8:30 do 13:30 Skomlin, ul. Kilińskiego, ul. Mickiewicza, ul. Krótka, ul. Warszawska, ul. Rzemieślnicza, ul. Olszyńska, ul. Żeromskiego, ul. Parkowa i ulice przyległe

17.09 od godz. 8:30 do 14:00 Turów, Zwiechy, Kurów, ul. Bursztynowa, ul. Łąkowa, ul. Wieluńska, Chociw, Kolonia Chociw, Zawady

23.09 od godz. 8:30 do 13:30 Wieluń, ul. 18 Stycznia, ul. Krótka, ul. Hugo Kołłątaja, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki

23.09 od godz. 8:30 do 14:00 Olewin

24.09 od godz. 8:00 do 13:30 Zofia, Zofia Mokre, Mokre

24.09 od godz. 8:00 do 14:30 Biała Rządowa, Biała Klapka, Biała Pierwsza, Biała, Klapka

28.09 od godz. 8:00 do 9:30

Widoradz, Widoradz Dolny, Widoradz Górny, Wieluń, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki, ul. Zacisze

30.09 od godz. 8:30 do 13:30 powiat piotrkowski Kopanina, Witów

15.09 od godz. 8:00 do 9:30 Kopanina, Witów

15.09 od godz. 13:00 do 14:30 Jarosty, ul. Nowa 107-156 oraz działki

14.09 od godz. 9:00 do 14:00 Dęba-Majstry, 1-24A oraz dz. 418/8

20.09 od godz. 9:00 do 15:00 Gajkowice, ul. Łódzka 29 dz. 18 dz. 120/1 dz. 56/1, Gościmowice Drugie, 99 100a 119 dz. 314/5 dz. 347/1 dz. 372/2 dz.369 dz.276/6 dz. 366/1 dz. 367/1 dz. 368/2 dz.354/1 dz.378 dz. 287 dz. 302/1 dz. 365/1, Powęziny, 80-125, Moszczenica, ul. Kolejowa 1-10 oraz dz. 26

22.09 od godz. 8:00 do 15:00

Budy Porajskie, 1-9, Norbertów 2, Wola Niechcicka Stara, 9-47 oraz dz. 212/3

28.09 od godz. 8:00 do 15:00

Łazy-Dąbrowa, 1-55 oraz dz. 244/13 244/14 244/17 244/18 244/10 244/11 244/23 244/24 244/25 244/7 244/8 244/9 267 4/9 303/2 304/2 235 237 244/15 244/16 244/5 284/2 286 29/2 302/4 324/1 336 341 4/7 5/14, Łazy Duże, 23-56 oraz dz. 116/2 113,114 265/1 225/1 221/2 215/1 216/1 175/1 122/5, Łazy-Dąbrówka 1

30.09 od godz. 8:00 do 15:00 Swolszewice Duże, Swolszewice Małe

14.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat wieruszowski Lututów, rynek Rynek, ul. Słoneczna, ul. Wieruszowska, ul. Krótka, ul. Jana Pawła Stalskiego

15.09 od godz. 8:30 do 14:30 powiat opoczyński Podlesie

17.09 od godz. 10:30 do 13:30 Sitowa

20.09 od godz. 8:00 do 15:00 Skronina, 1-76, 148, 149, 151, 153, 157, 159, 161, 212, dz. 794, 824, 841, 854, 855, 857

21.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat radomszczański Łagiewniki, Tyranów, Raczyn

28.09 od godz. 8:00 do 15:00 Rożny, Rożny 48-54, Kolonia 49,50, Zdania, 44, 45 oraz dz. 323/1, 357/3, Stobiecko Szlacheckie, 2-6, 18-23A, Wierzbica, 97-101

14.09 od godz. 8:00 do 16:00 Gembartówka, 17B, 119 oraz dz. 328, Kolonia Rzejowice, 48-124 oraz dz. 495/1, 494/2, Kolonia 61 oraz dz. 160/1, 26

16.09 od godz. 8:00 do 15:00 Kolonia Rzejowice, 1-64 oraz dz. 925/1, Kolonia 1, 5, 10, 16a, 26-38, 55, 100

17.09 od godz. 8:00 do 15:00 Kolonia Krępa, 48-74 oraz dz. 342, 235/2, 468, 345, 368/1, Wierzbica, 124

20.09 od godz. 8:00 do 11:00

Radomsko, ul. Reymonta 33-39, ul. Warszyca 1-19

21.09 od godz. 8:00 do 15:00 Gembartówka, 19-23 oraz dz. 422/5, Józefów, 1-18, 23 oraz dz. 221, 222, 251

23.09 od godz. 7:00 do 15:00

powiat zgierski Krzywiec, ul. Konstantego Okołowicza numery 1,2,3/5

14.09 od godz. 7:00 do 14:30 Aleksandrów Łódzki, ul. Jana Czerniaka numery 3, 4, 6, 6a, ul. Franin numery 23, 32, ul. Piotrkowska numery 97, 99, 112a, 112b, 117a, ul. Ignacego Solarza numery działek 01/1, 102/2, 102/3, 102/7, 102/8, 103, 103/2

14.09 od godz. 8:00 do 14:00 Głowno, ul. ks. Piotra Ściegiennego numery 15, 15a, ul. Ostrołęcka od numeru 2 do 58 oraz od 3 do 75

14.09 od godz. 8:00 do 14:30 Ozorków, ul. Nowa od numeru 1 do 11 oraz od 2 do 16, ul. Sucha numer 22, ul. Pszeniczna od numeru 1 do 19, ul. Bursztynowa, ul. Zielona od numeru 8 do 28 oraz od 11 do 53, ul. Przejazd od numeru 2 do 30 oraz od 9 do 33

15.09 od godz. 8:00 do 14:30

Zgierz, ul. Wiejska numer 2, 7, ul. Okręglik numery 1a, 1b

15.09 od godz. 8:00 do 14:30 Rąbień AB, ul. Wolska numery 33, 34, 40, ul. Zagajnikowa numery 41,47,48,52, al. Brzozowa numery 30,38, ul. Borówkowa od numeru 1 do 5, ul. Jaśminowa numer 1/3, Aleksandrów Łódzki, ul. Torfowa numery 61/63, 65, 76, 80, ul. Mieszka I od numeru 1 do 18, ul. Bolesława Chrobrego od numeru 1 do 5, ul. Władysława Hermana, ul. Bolesława Śmiałego, Wola Grzymkowa, ul. Wolska

16.09 od godz. 7:00 do 17:00

Krzywiec, ul. Konstantego Okołowicza numery 1,2,3,3/5

16.09 od godz. 8:00 do 14:30 Zgierz, ul. Okręglik od numeru 1 do 25, ul. Sokołowska od numeru 5a do 27a od 17.09 godz. 8:00 do 18.09 godz. 14:30

Brachowice, od numeru 1 do 15

17.09 od godz. 8:00 do 14:30 Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego numery 164, 168, ul. Zimna numer 9, Łódź-Bałuty, ul. Aleksandrowska od numeru 191 do 203 oraz od 202 do 246, ul. Romanowska od numeru 3 do 9

20.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat tomaszowski Łączkowice, 31-53 oraz dz. , 268/1 , 268/10 , 268/12 , 268/2 , 268/9 , 271/9 , 272/1 , 272/10 , 272/11 , 272/2 , 272/3 , 272/6 , 272/9 , 276/10 , 276/12 , 276/13 , 276/3 i 276/4 , 276/5 , 277 , 337/12 , 343 , 427 , 439 , 442 , 442/2 , 636 ,337/9

14.09 od godz. 7:00 do 15:00 Olszowa, Olszowa-Piaski, Kolonia Olszowa, Helenów, Popielawy, 163-165, Brzustów, Rudnik, Rudnik Kolonia, Wykno, Ewcin

15.09 od godz. 8:00 do 15:00

Olszowa, Olszowa-Piaski, Kolonia Olszowa, Helenów, Popielawy, 163-165, Brzustów, Rudnik, Rudnik Kolonia, Wykno, Ewcin

16.09 od godz. 8:00 do 15:00 Kolonia Zawada, ul. Osiedlowa

16.09 od godz. 8:00 do 17:00 Smardzewice, ul. Główna 18, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 51, 53, 57, 59, 61, ul. prof. Jakuba Tomanka dz. 2552

17.09 od godz. 8:00 do 13:00 Łaznowska Wola, ul. Rokicińska, ul. Południowa, Cisów, Rokiciny-Kolonia, ul. Łódzka 18

22.09 od godz. 8:00 do 15:00

Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski, ul. Polna 33-51B

14.09 od godz. 8:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

