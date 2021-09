Wyłączenia prądu w łódzkim. Gdzie 15.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (15.09 11:09) nie ma prądu w łódzkim?

powiat łaski

Wronowice, ul. Jaskółcza, ul. Kanarkowa

15.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sieradzki

Ostrów Warcki

15.09 od godz. 8:00 do 15:00

Sokołów

15.09 od godz. 8:00 do 12:00

powiat łowicki

Guźnia, Lisiewice Duże, Rogóźno

15.09 od godz. 8:00 do 15:00

Bobrowniki

15.09 od godz. 11:00 do 15:00

powiat łódzki wschodni

Kaletnik, ul. Jodłowa

15.09 od godz. 8:00 do 15:00

Łódź

Łódź-Widzew, ul. Brzezińska numer 82, ul. Giewont od numeru 70 do 72a oraz od numeru 86 do 96, ul. Harnasia cała, ul. Jana Kiepury cała, ul. Krupówki numery 12, 14, ul. Józefa Krzeptowskiego numer 7 oraz od numeru 6 do 16, ul. Listopadowa od numeru 5 do 33a oraz od numeru 2 do 18 i od numeru 26 do 28a, ul. Pisarska cała, ul. Reglowa cała, ul. Szałasowa numer 8, ul. Śpiących Rycerzy działki 340/5, 341/11, ul. Tadeusza od numeru 7 do 19 oraz od numeru 4 do 30

15.09 od godz. 8:00 do 14:00