Wyłączenia prądu w łódzkim. Gdzie 15.10 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (15.10 12:10) nie ma prądu w łódzkim?

powiat radomszczański

Mała Wieś, od 1 do 31 i od 43 do 111.

15.10 od godz. 7:30 do 13:30

powiat poddębicki

Byczyna, Rąkczyn

15.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sieradzki

Kamionacz, Włyń, Polesie

15.10 od godz. 8:00 do 16:00

powiat łowicki

Złaków Borowy

15.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat brzeziński

Małczew, Czyżyków

15.10 od godz. 8:00 do 15:00

Łódź

Łódź-Bałuty, ul. Antoniego Książka od numeru 9 do 25 oraz od numeru 2 do 22a, ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego numery 28, 30, 34, ul. Andrzeja Rosickiego od numeru 1 do 13 oraz od numeru 2 do 8, ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka cała

15.10 od godz. 8:00 do 14:00