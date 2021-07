Wyłączenia prądu w łódzkim. Gdzie 22.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (22.07 9:07) nie ma prądu w łódzkim?

powiat sieradzki

Warta, ul. 700-lecia, ul. Cezarego Baryki, ul. Długa, ul. Mansjonarska, ul. Popioły, ul. Promień, ul. Przedwiośnie, ul. Wierna, ul. Świętojańska

22.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat opoczyński

Julianów, gm. Dalików, Tobolice, gm. Dalików, Golice, gm. Poddębice, Mrowiczna, gm. Poddębice, Tarnowa, gm. Poddębice, Złotniki, gm. Dalików

22.07 od godz. 8:00 do 14:00

Poświętne, Królowa Wola, 160-177, dz. 505, 505/160, 635, 637

22.07 od godz. 8:00 do 15:00

Paradyż, ul. Lipowa, dz. 700/10

22.07 od godz. 8:00 do 12:00

powiat łowicki

Domaniewice

22.07 od godz. 8:00 do 15:00

Feliksów

22.07 od godz. 8:00 do 12:00

powiat bełchatowski

Teresin, ul. Warszawska od Szymanowskiej do Pocztowej, ul. Torowa od Szymanowskiej do Lipowej i od Guzowskiej do Lipowej, ul. Szymanowska od torów do Rynkowej, ul. Guzowska, ul. Załamana, ul. Krótka

22.07 od godz. 8:00 do 15:00