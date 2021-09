Wyłączenia prądu w łódzkim. Gdzie 22.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (22.09 10:15) nie ma prądu w łódzkim?

powiat łaski

Teodory

22.09 od godz. 8:00 do 16:00

powiat łęczycki

Aleksandrówek, Teodory

22.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łódzki wschodni

Koluszki

22.09 od godz. 8:00 do 15:00

Koluszki, ul. Armii Krajowej od 39 do 90, ul. rtm. Witolda Pileckiego od 5 do 26, Żakowice, ul. Łączna od 4 do 20, ul. Piotrkowska 87

22.09 od godz. 8:00 do 15:00

Łódź

Łódź-Górna, ul. Bieszczadzka od numeru 52 do 60 oraz działki 198/9, 167/5, 167/6, 167/13 i 167/14.

22.09 od godz. 7:00 do 11:00

Łódź-Górna, ul. Chóralna nr 3, bl. 17 i nr 5, bl. 18

22.09 od godz. 8:00 do 13:00

Łódź-Górna, ul. Kosynierów Gdyńskich ogródki działkowe, ul. Pryncypalna od numeru 74 do 74a i nr 97 oraz ogródki działkowe

22.09 od godz. 8:30 do 14:00