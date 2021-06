Wyłączenia prądu w łódzkim. Gdzie 28.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (28.06 8:07) nie ma prądu w łódzkim?

powiat sieradzki

Jakubice, Piotrowice

28.06 od godz. 8:00 do 15:00

powiat poddębicki

Zagórzyce

28.06 od godz. 8:00 do 15:00

Biernacice

28.06 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łowicki

Łowicz, ul. Górna , 1- go Stycznia, ul. Podgórna , Piątkowska, ul. Sobocka, ul. Partyzantów, ul. Graniczna, ul. Jastrzębska, ul. Łęczycka do nr 27, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Mała, ul. Środkowa, ul. Działowa, ul. Jasna

28.06 od godz. 8:00 do 10:00

Janowice, całe, Żytowice, od numeru 7 do numeru 113, Włodzimierz - działki, całe, Wysieradz, całe, Huta Janowska, całe

28.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat brzeziński

Rozworzyn, od 1 do 28

28.06 od godz. 8:00 do 15:00