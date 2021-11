Wyłączenia prądu w łódzkim. Gdzie 30.11 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (30.11 10:15) nie ma prądu w łódzkim?

powiat łaski

Kwiatkowice-Las, ul. Bajkowa, ul. Jabłoniowa, ul. Zachodnia, Wandzin, 17a

30.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sieradzki

Mnichów

30.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łowicki

Pilaszków

30.11 od godz. 8:00 do 12:00

powiat poddębicki

Wierzchy, Olszewo, Władysławowo

30.11 od godz. 8:00 do 15:00

Szczyty, ul. Wieluńska, ul. Szkolna, ul. Gruszkowa, ul. Spacerowa

30.11 od godz. 9:30 do 14:30

Łódź

Łódź-Górna, ul. Czerwcowa od numeru 3 do 35 i od numeru 24 do 32

30.11 od godz. 8:30 do 14:00

powiat bełchatowski

Bełchatów, ul. Kościuszki

30.11 od godz. 7:30 do 15:30

powiat wieluński

Olewin

30.11 od godz. 8:30 do 13:30