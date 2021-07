Wyłączenia prądu w łódzkim. Gdzie 3.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat pajęczański

Jedle od 61 do 77, Prusicko 136

8.07 od godz. 9:00 do 13:00

Kiełczygłów, Jaworznica, Okupnik

6.07 od godz. 8:30 do 14:00

Sulmierzyce, ul. Ogrodowa, ul. Górna, ul. Łąkowa, ul. Mała, ul. Poprzeczna, ul. Północna

7.07 od godz. 8:00 do 13:00

Siemkowice

7.07 od godz. 8:30 do 14:00

powiat pabianicki

Szczerki, Wymysłów-Enklawa, Dobroń, ul. Poprzeczna, ul. Sportowa, ul. Świerkowa

5.07 od godz. 8:00 do 15:00

Pabianice, ul. Bociania cała, ul. Leśna cała, ul. Podmiejska od numeru 105 do końca, odbiorcy zasilani ze złącz kablowych od numeru 3570 do numeru 3594, ul. Słonecznikowa numer 24 Pompownia, Chechło Pierwsze, ul. Nowa cała, ul. Długa od numeru 1 do numeru 88, ul. Torowa od numeru 5 do numeru 19, ul. Podmiejska numer 44 Stal-As, Chechło Drugie, ul. Torowa numer 1, ul. Gliniana cała, w tym Stacja Paliw i Bar, ul. Pabianicka numer 19

5.07 od godz. 9:00 do 11:00