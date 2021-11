Wyłączenia prądu w łódzkim. Gdzie 4.11 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (4.11 8:11) nie ma prądu w łódzkim?

powiat zduńskowolski

Młodawin Dolny

4.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łaski

Sędziejowice, ul. Krótka, ul. Łódzka, ul. Powstańców 1863 Roku, ul. Rolnicza, ul. Słoneczna

4.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat poddębicki

Grocholice

4.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łowicki

Łowicz, os. Władysława Reymonta blok 1

4.11 od godz. 7:00 do 15:00

Łowicz, os. Władysława Reymonta bloki 2, 3, 4, ul. 11 Listopada, ul. Tkaczew, pl. Koński Targ, ul. 3 Maja

4.11 od godz. 7:00 do 9:00

Kocierzew Północny

4.11 od godz. 8:00 do 12:00

Łódź

Łódź-Bałuty, ul. Chochoła od numeru 91 do 105 oraz od numeru 40 do 54a, ul. Kujawska numer 32

4.11 od godz. 8:00 do 12:00