Wyłączenia prądu w łódzkim. Gdzie 7.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (7.07 10:08) nie ma prądu w łódzkim?

powiat piotrkowski

Dąbrówka, Gorzuchy, Sadokrzyce, Wągłczew

7.07 od godz. 8:00 do 15:00

Plucice, 9-53, Kol. Plucice 42

7.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łaski

Ostrów-Osiedle, numery parzyste od 2 do 130, numery nieparzyste od 1 do 119.

7.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łowicki

Reczyce

7.07 od godz. 8:00 do 12:00

Kocierzew Kościelny

7.07 od godz. 8:00 do 15:00

Karnków, od numeru 15 do 28

7.07 od godz. 8:00 do 14:30

powiat łódzki wschodni

Koluszki, ul. 11 Listopada 84, ul. Warszawska 191-193, ul. Wiejska 1,3

7.07 od godz. 8:00 do 14:00

Koluszki, ul. Głowackiego 18, 20, 22, 27, 29

7.07 od godz. 8:00 do 15:00