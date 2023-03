Wyłączenia prądu w łódzkim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 24.03

Łódź-Górna, ul. Albańska cała, ul. Pozioma cała, ul. Mierzejowa od numeru 1 do 23 i od 2 do 26, ul. Pogorzel od numeru 3 do 21 i od 4 do 8, ul. Konna od numeru 3 a o 3a i numer 2, ul. Zarzeczna od numeru 23 do 29a i 26 do 34, ul. Ciechocińska numer 35, ul. Farna numer 35 24.03 od godz. 8:30 do 13:00

Łódź-Polesie, ul. Armii Krajowej numer 60 blok 377 klatki od 1 do 4 24.03 od godz. 8:00 do 16:00

Brużyczka Mała, od nr 21 do 43 24.03 od godz. 8:00 do 14:00

Petrykozy, od numeru 42 do Kudrowic, Kudrowice, całe, oraz Ferma Kur, Piątkowisko, od numeru 102 do Kudrowic, oraz Szkoła, Wola Żytowska, od numeru 110 do numeru 137, Wymysłów Francuski, od numeru 44 do numeru 104 24.03 od godz. 8:00 do 15:00

Aleksandrów Łódzki, ul. Nowogrodzka od nr 1 do 9, ul. Adama Mickiewicza od nr 6 do 10 oraz 15, ul. Jankiela od nr 1 do 20, ul. Konrada Wallenroda od nr 1 do 30, ul. Ludwika Waryńskiego nr 43 24.03 od godz. 8:00 do 14:00

Łask, pl. Gwiaździsty 1, ul. Katowicka 14, ul. Sadowa do nr 14, ul. Spacerowa do nr 6, ul. Świerkowa do nr 10, ul. Toruńska od nr 12 do 25, ul. Wierzbowa do nr 11 27.03 od godz. 8:00 do 14:00

Okup Wielki, ul. Sieradzka do nr 24 28.03 od godz. 8:00 do 14:00

Łask, ul. Kolejowa, ul. Stefana Żeromskiego, Orchów, od nr 1 do 6 i od 130 do 175 31.03 od godz. 8:00 do 14:00

Pabianice, ul. Partyzancka numery 23, 25, 27, 29, 33, 34, 35, ul. Stefana Żeromskiego od numeru 24 do numeru 30 i od numeru 27 do numeru 43 27.03 od godz. 8:00 do 15:00

Emilia, ul. Podgórna od nr 1 do 19a oraz od 2 do 28, ul. Krótka od nr 2 do 10, ul. Zgierska od nr 42 do 54 oraz od 72 do 82, 88, 90, 92, Słowik, nr 3b,3c, ul. Gdańska od nr 2 do 26 28.03 od godz. 8:00 do 14:00

Zgierz, ul. Wiosny Ludów od nr 42 do 54 oraz od 61 do 71 27.03 od godz. 8:00 do 14:00

Wola Zbrożkowa, od nr 22 do 49 31.03 od godz. 8:00 do 14:00

Wola Zbrożkowa, od nr 1 do 21a, Władysławów Bielawski, od 1a do 1h

Zgierz, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego od nr 20 do 39 28.03 od godz. 8:30 do 14:00

Łódź-Bałuty, ul. Hodowlana od numeru 9 do 17 oraz od numeru 10 do 16, ul. Kąkolowa numer 3, ul. Konopna od numeru 27 do 49b, ul. Selerowa cała, ul. Skibowa numer 6 i 8, ul. Szczecińska od numeru 91 do 135 oraz od numeru 84 do 104 w tym cmentarz i pętla MPK, ul. Wronia od numer 23 do 31 oraz od numeru 16 do 30 i działka 359, ul. Żyzna numer 21 "Spalarnia" 28.03 od godz. 7:00 do 9:00

Łódź-Bałuty, ul. Kąkolowa numer 3, ul. Konopna od numeru 27 do 49b, ul. Wronia od numer 23 do 31 oraz od numeru 16 do 30 i działka 359 29.03 od godz. 7:00 do 9:00

Łódź-Bałuty, ul. Hodowlana od numeru 9 do 17 oraz od numeru 10 do 16, ul. Selerowa cała, ul. Skibowa numer 6 i 8, ul. Szczecińska od numeru 91 do 135 oraz od numeru 84 do 104 w tym cmentarz i pętla MPK, ul. Żyzna numer 21 "Spalarnia" 29.03 od godz. 7:00 do 16:00

Łódź-Górna, ul. Popioły od numeru 36 do 52, ul. Polesie numer 3, ul. Białostocka cała, ul. Purpurowa cała, ul. Wazów od numeru 16a do 22a i numer 21 28.03 od godz. 8:30 do 11:30

Łódź-Widzew, ul. Koniakowska od numeru 31 do 35c, ul. Barytowa cała 28.03 od godz. 8:30 do 14:00

Łódź-Polesie, ul. Długosza od numeru 21 do 27, ul. Piotra Bardowskiego numer 4 29.03 od godz. 8:00 do 13:00

Łódź-Bałuty, ul. Brzoskwiniowa od numeru 13a do 55 i od numeru 14a do 62, ul. Cyprysowa od numeru 21 do 25a i od numeru 24 do 38, ul. Zgierska od 250 do 250d, ul. Agrestowa cała, ul. Trawiasta numer 12 i 45, ul. Żywokostowa cała, ul. Nagietkowa numer 8a i 8b 30.03 od godz. 7:00 do 15:00

Łódź-Bałuty, ul. Traktorowa od numeru 117 do 119 oraz numer 170 29.03 od godz. 8:30 do 14:00

Łódź-Bałuty, ul. Kuropatwia numer 18

30.03 od godz. 8:15 do 14:00

Łódź-Górna, ul. Kołobrzeska od numeru 31 do 45 oraz od numeru 28 do 44, ul. Lazurowa od numeru 20 do 24, ul. Saharyjska cała, ul. Pustynna od numeru 23 do 41 oraz od numeru 54 do 86

30.03 od godz. 8:30 do 13:30

Łódź-Bałuty, ul. Szczecińska od numeru 135c do 141 oraz od numeru 116 do 118, ul. Liściasta od numeru 203 do 245 oraz od numeru 210 do 218

31.03 od godz. 7:00 do 15:00

Łódź-Polesie, ul. Armii Krajowej numer 44 blok 396 (cały blok wraz ze sklepami i firmami usługowymi)

31.03 od godz. 8:00 do 16:00

Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska numer 151

31.03 od godz. 8:00 do 12:00