Wyłudzili ponad milion złotych dopłat unijnych dla rolników z ARMiR. Rolnicy i przedsiębiorcy przed sądem

Oskarżeni tworzyli spółdzielczą grupę producencką nastawioną na hodowlę trzody chlewnej. Pełnomocnikiem tej grupy był wspomniany Sebastian Ch., który w latach 2009 – 2013 pracował w Agencji i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi jako specjalista obsługujący wnioski o otrzymanie wsparcia finansowego.

Śledczy zarzucają oskarżonym m.in. fałszowanie podpisów na dokumentach oraz tworzenie fikcyjnej dokumentacji co do rzekomego przekazania członkom grupy lamp energooszczędnych zakupionych z funduszy unijnych.

Działania takie wprowadziły przedstawicieli ARiMR w błąd co do rzeczywistego składu grupy i faktycznego zakresu działalności. Doprowadziło to przedstawicieli agencji do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci przyznania grupie dotacji unijnej w trzech transzach w łącznej wysokości 1,2 miliona złotych” – podkreśla w akcie oskarżenia prokurator Anna Pyka z Prokuratury Rejonowej Łódź – Widzew, która prowadziła śledztwo w tej sprawie.