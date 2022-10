Wymarzony jubileusz 50-lecia zapasów! Siedem medali mistrzostw Europy

W dniach 6-9 października, w Estonii odbyły się Mistrzostwa Europy młodzików, kadetów i juniorów, w sumo. Zawodnicy z Łodzi pobili rekord kwalifikacji, aż 8 młodzików wywalczyło kwalifikację do reprezentacji narodowej, zajmując najwyższe miejsca w rankingu Polskiego Związku Sumo w swoich kategoriach wagowych. Jest to ewenement, gdyż zwykle najlepsze kluby uzyskują 1-2 kwalifikacje.

Aż do mistrzostw Europy w Estonii, klub Master nie zdobył medalu Mistrzostw Europy w grupie wiekowej młodzików. Ten występ był jednak fenomenalny – zawodnicy z Łodzi, z klubu Master zdobyli 6 medali mistrzostw Europy (4 srebrne i 2 brązowe) oraz 1 medal brązowy zdobyła zawodniczka klubu Atleta Łódź.

Oprócz zawodników, w mistrzostwach w roli trenera współpracującego wystąpił trener klubu Master, Piotr Górski oraz fizjoterapeuta, Anna Piwowarska.

Wyniki:

Hanna Górska w kat. do 35 kg –srebrny medal (Master/ „Nasza Szkoła”)

Antonina Kowalicka w kat. do 40 kg – 5te miejsce (Master / SP 199)

Olivia Margel w kat. do 45 kg – brązowy medal, (Atleta / VI L.O.)

Jagoda Górska w kat. do 50 kg – 4-te miejsce (Master / SP 199)

Szymon Pietrzak w kat. do 50 kg – brązowy medal (Master / SP 111)

Mariusz Cyrankowski w kat. do 60 kg – srebrny medal (Master / Szkoła Gortata)

Mateusz Piwowarski w kat. do 65 kg – brązowy medal oraz w rywalizacji drużyn medal srebrny (Master / SP 182)

oraz Agata Kucharska w kat. 45 kg – srebrny medal w grupie wiekowej kadetek (Master / XLII L.O.),

Agata Kucharska jest jeszcze młodziczką, ale ze względu na złamany obojczyk, nie wywalczyła kwalifikacji w grupie wiekowej młodzika, dokonała natomiast tej sztuki w grupie wiekowej kadetek, gdzie sprawiła sensację będąc naprawdę blisko złotego medalu.