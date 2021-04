Wymiana dowodu osobistego. Wymiana dowodu za pomocą profilu zaufanego. Sprawdź, kto i kiedy musi wymienić dowód osobisty! 23.04.2021

Wymiana dowodu osobistego. Wymiana dowodu za pomocą profilu zaufanego. Sprawdź, kto i kiedy musi wymienić dowód osobisty!

Urzędy wielu polskich miast otrzymały już prawie 170 tysięcy internetowych wniosków o dowód osobisty.

Wypełnienie i złożenie wniosku o dowód osobisty to formalność, którą jednak każdy zainteresowany wymianą dokumentu musi wypełnić. Jeśli masz urząd miasta blisko domu to problem z głowy, jeśli zaś złożenie wniosku o dowód osobisty wiąże się z wielogodzinną wyprawą i dniem wolnego to może warto ominąć przeszkody?

Jak założyć Profil Zaufany?

Wniosek o dowód osobisty możesz złożyć online. Wystarczy dostęp do internetu i Profil Zaufany.

10 powodów by wymienić dowód na nowy

Powodów do zmiany dowodu osobistego może być kilka. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze datę ważności dokumentu. Zbliżający się termin ważności to alarm, że czas na wymianę dowodu osobistego.