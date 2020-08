Wynajem mieszkań 2020. Właściciele są załamani! W Łodzi ceny spadły najsilniej w kraju. Mieszkania na wynajem potaniały? 28.08.2020

– Dałem ogłoszenie na początku czerwca, że chcę wynająć dwa pokoje za 1300 złotych plus opłaty - mówi łodzianin. - Przez miesiąc zadzwoniła tylko jedna osoba. W lipcu obniżyłem cenę. Było kilka telefonów i pytań, ale nadal nikt się nie zdecydował. To świetna okolica, zawsze byli tu chętni – mówi łodzianin.

Ceny najmu mieszkań w dużych miastach w Polsce przeanalizował portal bankier.pl na podstwie danych serwisu otodom.pl. Okazało się, że w Łodzi spadek stawek w maju w stosunku do kwietnia był największy w Polsce i wyniósł aż 8,4 proc. Średnia cena najmu mieszkania w Łodzi wyniosła w maju 1865 zł. W tym czasie w Krakowie i Warszawie ceny spadły nieco ponad 5 proc.

- Wstępnie chcemy uruchomić rok akademicki stacjonarnie – mówi Paweł Śpiechowicz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Łódzkiego. - Jednak ostateczną decyzję kolegium rektorskie podejmie we wrześniu. Wtedy będzie wiadomo jak wygląda sytuacja epidemiczna – wyjaśnia.

Łatwiej jest znaleźć klienta, który w Łodzi pracuje. Sygnały płynące z rynku pracy świadczą o tym, że po chwilowym załamaniu sytuacja się poprawia. Przez trzy miesiące pandemii pracodawcy z województwa łódzkiego zgłaszali co miesiąc od około 300 do 600 osób do zwolnień grupowych. W czerwcu nie było już żadnego takiego zgłoszenia. Część pracodawców chce też zatrudniać nowe osoby. Tylko łódzkie fabryki BSH ogłosiły chęć zatrudnienia latem 500 pracowników sezonowych.