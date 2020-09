Wynajem mieszkań Łódź 2020. Ceny mieszkań na wynajem w Łodzi. Tu ceny spadły najsilniej w kraju! Właściciele są załamani 7.09.2020

Wielkie kolejki do zoo i na Falę, brak biletów do EC1. Tak wygląda darmowy weekend

W niedzielę (6 września) przez cały dzień znów stała ogromna kolejka do zoo. Przed południem trudno było wejść do Aquaparku Fala. Zabrakło też biletów do Centrum Nauki i Techniki EC1. Łodzianie chcieli skorzystać z obowiązującego w weekend niemal darmowego wstępu do głównych atra...