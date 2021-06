Wyniki egzaminu ósmoklasisty w piątek (2 lipca), wyniki matury w poniedziałek (5 lipca). Jak sprawdzić wynik egzaminu ósmoklasisty i matury?

W województwie łódzkim na piątkowe rezultaty czeka ok. 20 tys. wychowanków podstawówek. Natomiast do zdawania matury 2021 w naszym regionie było uprawnionych ok. 17 tys. absolwentów LO i techników.

Gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty i matury 2021?

Wyniki obu państwowych sprawdzianów będą dostępne w specjalnym serwisie internetowym (wyniki.edu.pl), każdy absolwent sprawdzi swoje rezultaty po zalogowaniu się loginem i hasłem otrzymanym wcześniej w szkole. Ponadto 2 lipca i 5 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe KE ogłoszą zbiorowe raporty po sprawdzianach.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać – zalicza każdy, kto przystąpił do rozwiązywania arkuszy. Natomiast dobry wynik zwiększa szansę na dostanie się do wybranej szkoły średniej. Licea ogólnokształcące, technika i branżówki ogłoszą listy zakwalifikowanych 22 lipca.